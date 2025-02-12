Türkiye’de Hane Halkı Varlıkları Rekor Seviyeye Ulaştı! Rakam Ortaya Çıktı

FİNANSAL VARLIKLARIN GSYH’YE ORANI DÜŞÜK

Merkez Bankası’nın Finansal Hesaplar İstatistikleri’ne göre, Türkiye’de hane halkının finansal varlık ve yükümlülüklerinin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı, OECD ülkeleri arasında en düşük seviyelerde yer alıyor. Bu durumun başlıca nedeni, Türk hane halkının geleneksel olarak fiziki altın ve konut gibi finansal olmayan varlıklara yatırım yapmayı tercih etmesi olarak gösteriliyor.