Türkiye’de Hane Halkı Varlıkları Rekor Seviyeye Ulaştı! Rakam Ortaya Çıktı
Türkiye’deki hane halklarının finansal ve finansal olmayan varlıklarının toplam değeri, 2024’ün üçüncü çeyreği itibarıyla 1,5 trilyon lirayı aştı. Bu rakam, Merkez Bankası tarafından açıklanan verilerle ortaya kondu.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası, Türkiye’nin altın stokuna ilişkin en son araştırmayı 2012 yılında yapmış, o dönemde 115,5 milyar dolar olarak hesaplanan yastık altı altın stoku, 2024’ün üçüncü çeyreği itibarıyla 311 milyar dolara ulaştı. Bu hesaplamada, 1984 yılı stoku sıfır kabul edilerek, altın üretimi ve ithalatı eklenip, ihracat düşülerek güncellenen bir yöntem kullanıldı.
Altın üretimi verileri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verileri, ithalat ve ihracat rakamları için ise TÜİK dış ticaret verileri dikkate alındı. Ons cinsinden hesaplanan fiziki altın stoku, iki dönem arasındaki değişimden net işlem çıkarılarak değerlendirildi.
TÜRKİYE, OECD ÜLKELERİ ARASINDA “ALTINCI” SIRADA
OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Türkiye’de hane halkının toplam varlıkları içinde fiziki altın ve kiradaki konutlardan oluşan finansal olmayan varlıklar yüzde 67 payla, finansal varlıklardan daha yüksek bir orana sahip. Hisse senedi, yatırım fonu ve borçlanma senetleri gibi finansal varlıklar ise toplam varlıkların sadece üçte birini oluşturuyor.
FİNANSAL VARLIKLARIN GSYH’YE ORANI DÜŞÜK
Merkez Bankası’nın Finansal Hesaplar İstatistikleri’ne göre, Türkiye’de hane halkının finansal varlık ve yükümlülüklerinin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı, OECD ülkeleri arasında en düşük seviyelerde yer alıyor. Bu durumun başlıca nedeni, Türk hane halkının geleneksel olarak fiziki altın ve konut gibi finansal olmayan varlıklara yatırım yapmayı tercih etmesi olarak gösteriliyor.
FİZİKİ ALTINA YÖNELİM DEVAM EDİYOR
Türkiye’de hane halkının yatırım alışkanlıkları, finansal olmayan varlıkların ağırlığını korumasına neden oluyor. Fiziki altın ve gayrimenkul yatırımları, Türk halkının tasarruflarını koruma ve değerini artırma arayışında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.