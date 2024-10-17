Türkiye'de Girmediği Ev Kalmamıştı: Ünlü Çikolata Markasından Üçüncü İflas! İşçiler Aylardır Maaşsız Çalışıyordu
Almanya'nın Osnabrück kentinde faaliyet gösteren ünlü çikolata ve pralin üreticisi Leysieffer, zor bir dönemden geçiyor.
Kaynak: Artı49
Şirket, Ekim ayı başında iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bu durum, şirketin tarihinde yaşadığı üçüncü iflas olmasıyla dikkat çekiyor. 150 çalışanın Ağustos ayından bu yana maaşlarını alamadığı iflas süreciyle birlikte, maaşların Federal İş Ajansı tarafından üç ay boyunca iflas yardımı kapsamında güvence altına alındığı belirtildi.
HOLSTEİN SCHOKO UG DEVRALDI
Wirtschaftswoche'nin haberine göre, bu yılın Temmuz ayında Holstein Schoko UG, Leysieffer’i devraldı. Ancak yeni yönetim altında da şirketin mali sıkıntıları devam etti.
2020'DE SATILMIŞTI 2022'DE YİNE İFLAS
Leysieffer, 2020 yılında kendi sorumluluğunda bir iflas sürecine girerek satılmıştı. Ancak COVID-19 pandemisinin etkileri, artan hammadde ve enerji maliyetleri nedeniyle 2022 yılında tekrar iflas etmişti. O dönemde, Zeitfracht lojistik grubunun sahibi olan aile şirketi, Leysieffer'in hisselerini satın almıştı. Ancak bu satın alma, şirketin ticari başarısını sürdüremedi.
ALMANYA GENELİNDE 12 MAĞAZASI BULUNUYOR
1909 yılında bir şekerleme işletmesi olarak kurulan Leysieffer, 1936 yılında ilk çikolatalarını üretmişti. Yüksek kaliteli çikolata, pralin ve meyve ezmesi gibi ürünleriyle tanınan marka, Almanya genelinde on iki farklı kafe, bistro ve mağaza işletmeye devam ediyor. Şirketin geleceği ise iflas sürecinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak şekillenecek.