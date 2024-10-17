Türkiye'de Girmediği Ev Kalmamıştı: Ünlü Çikolata Markasından Üçüncü İflas! İşçiler Aylardır Maaşsız Çalışıyordu

ALMANYA GENELİNDE 12 MAĞAZASI BULUNUYOR

1909 yılında bir şekerleme işletmesi olarak kurulan Leysieffer, 1936 yılında ilk çikolatalarını üretmişti. Yüksek kaliteli çikolata, pralin ve meyve ezmesi gibi ürünleriyle tanınan marka, Almanya genelinde on iki farklı kafe, bistro ve mağaza işletmeye devam ediyor. Şirketin geleceği ise iflas sürecinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak şekillenecek.