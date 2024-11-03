Türkiye'de Girmediği Ev Kalmamıştı: İçinden Metal Parçaları Çıktı! Para İadesi Yapılacak

Gıda devinin ürünlerinden metal çıkması, Hollanda Gıda ve Tüketim Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA) tarafından halk sağlığı açısından risk teşkil ettiği için vatandaşlara yönelik ciddi bir uyarıyla duyuruldu.

NVWA, bisküvilerin tüketilmemesi gerektiğini vurgularken, Belçika’daki Jumbo mağazaları da aynı ürünleri geri çağırma kararı aldı.

HOLLANDA VE BELÇİKA'DA GERİ ÇAĞIRMA KARARI VERİLDİ

Geri çağrılan ürünler, "orman meyveli Liga Evergreen" ve "kuru üzümlü Liga Evergreen" olarak açıklandı. Bu ürünleri daha önce satın alan müşterilere, Hoogvliet, Albert Heijn, Nettorama, Boon’s Markt, DekaMarkt ve Jumbo süpermarketlerine giderek para iadesi talep etme hakkı tanındı.

Aynı şekilde, Belçika’da Jumbo mağazalarından alınan bisküviler de iade kapsamında yer alıyor.