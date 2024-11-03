Türkiye'de Girmediği Ev Kalmamıştı: İçinden Metal Parçaları Çıktı! Para İadesi Yapılacak
Hollanda’da farklı süpermarket zincirlerinde satışa sunulan iki farklı Liga bisküvi çeşidinde küçük metal parçaları tespit edilmesi üzerine geniş çaplı geri çağırma süreci başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gıda devinin ürünlerinden metal çıkması, Hollanda Gıda ve Tüketim Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA) tarafından halk sağlığı açısından risk teşkil ettiği için vatandaşlara yönelik ciddi bir uyarıyla duyuruldu.
NVWA, bisküvilerin tüketilmemesi gerektiğini vurgularken, Belçika’daki Jumbo mağazaları da aynı ürünleri geri çağırma kararı aldı.
HOLLANDA VE BELÇİKA'DA GERİ ÇAĞIRMA KARARI VERİLDİ
Geri çağrılan ürünler, "orman meyveli Liga Evergreen" ve "kuru üzümlü Liga Evergreen" olarak açıklandı. Bu ürünleri daha önce satın alan müşterilere, Hoogvliet, Albert Heijn, Nettorama, Boon’s Markt, DekaMarkt ve Jumbo süpermarketlerine giderek para iadesi talep etme hakkı tanındı.
Aynı şekilde, Belçika’da Jumbo mağazalarından alınan bisküviler de iade kapsamında yer alıyor.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
NVWA, ürünleri piyasaya süren Mondelez firmasıyla temas halinde olduklarını ve geri çağırmanın daha fazla süpermarketi kapsayıp kapsamayacağını belirlemek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.
GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER HANGİLERİ?
Liga Evergreen Bos Vruhten (Orman meyveli)
İçerik: 6×2 adet
Son Kullanma Tarihi: 31-05-2025
Parti Numarası: 7622210410924
Liga Evergreen Krenten (Üzümlü)
Son Kullanma Tarihi: 31-07-2025
EAN kodu: 7622210651785
Parti Numarası: OHT0944221 ve OHT0944222