Türkiye’de En Hızlı Yetişen Ağaç Türleri Belli Oldu: Balkonunda Bile Yetiştiren 365 Günde Para Kazanıyor!
Doğayla iç içe olmanın en keyifli yollarından biri olan bahçecilik, meyve ağaçlarıyla daha keyifli hale geliyor. Bununla birlikte, ne kadar erken hasat, o kadar çabuk para kazanma döneminin kapısını açıyor.
Meyve hasadı için uzun yıllar beklemek, bahçecilik keyfini erteleyebiliyor. Ancak, hızlı meyve veren ağaç türleri sayesinde kısa sürede hem lezzetli meyvelere hem de erkenden para kazanmaya başlayabilirsiniz.
HIZLI MEYVE VEREN AĞAÇ TÜRLERİ
FINDIK AĞACI
Fındık ağaçları, dikildikten 2-3 yıl sonra meyve vermeye başlıyor. Kendi kendine tozlaşabilen bu ağaçlar, diğer fındık ağaçlarına ihtiyaç duymadan verim sağlıyor. Hızlı büyümesi ve gölge sağlayan yapısıyla bahçelerde sık tercih ediliyor.
VİŞNE AĞACI
Vişne ağaçları, 2-4 yıl içinde meyve vermeye başlar. Ancak iyi bir verim için bahçenize birden fazla vişne ağacı dikmeniz önerilir. Bu ağaçlar, hem bahçenize renk katar hem de lezzetli meyveleriyle sofralarınızı zenginleştirir.
KAYISI AĞACI
Dikildikten 2-3 yıl sonra meyve veren kayısı ağaçları, kendi kendine tozlaşabilme özelliğine sahiptir. Ancak verimi artırmak için birden fazla kayısı ağacı dikmek faydalı olacaktır.
ERİK AĞACI
Erik ağaçları da hızlı meyve veren türler arasında yer alıyor. Dikildikten 2-3 yıl sonra meyve vermeye başlayan bu ağaçlar, bahçenizde kısa sürede ürün alabileceğiniz bir türdür.
DİĞER HIZLI MEYVE VEREN TÜRLER
Limon Ağacı: 2-3 yıl
Kiraz Ağacı: 2-4 yıl
Şeftali Ağacı: 2-5 yıl
Mandalina Ağacı: 2-5 yıl
Portakal Ağacı: 3-5 yıl
Nar Ağacı: 3-5 yıl
Dut Ağacı: 1-2 yıl
Ahududu Ağacı: 1-2 yıl
Hızlı meyve veren ağaç türleri, doğayla uyum içinde bir yaşam sürmek isteyenler ve meyve hasadıyla para kazanmak için uygun bir tercih. Bu ağaçlar sayesinde hem lezzetli meyvelere kısa sürede ulaşmak hem de bahçenizi üretim tesisine dönüştürebilirsiniz. Uygun fidan seçimi ve doğru bakım yöntemleriyle siz de kendi meyve hasadınızı yapabilirsiniz.