Türkiye’de En Hızlı Yetişen Ağaç Türleri Belli Oldu: Balkonunda Bile Yetiştiren 365 Günde Para Kazanıyor!

HIZLI MEYVE VEREN AĞAÇ TÜRLERİ

FINDIK AĞACI

Fındık ağaçları, dikildikten 2-3 yıl sonra meyve vermeye başlıyor. Kendi kendine tozlaşabilen bu ağaçlar, diğer fındık ağaçlarına ihtiyaç duymadan verim sağlıyor. Hızlı büyümesi ve gölge sağlayan yapısıyla bahçelerde sık tercih ediliyor.

VİŞNE AĞACI

Vişne ağaçları, 2-4 yıl içinde meyve vermeye başlar. Ancak iyi bir verim için bahçenize birden fazla vişne ağacı dikmeniz önerilir. Bu ağaçlar, hem bahçenize renk katar hem de lezzetli meyveleriyle sofralarınızı zenginleştirir.