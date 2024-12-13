Türkiye'de En Fazla Fakirleşen 12 İl Belli Oldu: Zirvedeki Şehir Şaşırttı

TÜİK'in yeni raporu, Türkiye ekonomisindeki bölgesel farklılıkları bir kez daha gözler önüne serdi. 2023 yılında bazı iller önemli büyüme kaydederken, 12 ilde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) daraldı.

TÜİK verilerine göre, 2023 yılında GSYH'si en fazla daralan 12 il belirlendi. Bu illerdeki ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması, işsizlik oranlarının artmasına ve gelir düzeylerinin düşmesine neden oldu.