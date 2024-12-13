Türkiye'de En Fazla Fakirleşen 12 İl Belli Oldu: Zirvedeki Şehir Şaşırttı
TÜİK, 2023 yılında gayrisafi yurt içi hasılası en fazla daralan 12 ili açıkladı. Böylelikle son 1 yılda en fazla fakirleşen şehirler belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda yüksek enflasyonla mücadele etmek amacıyla uygulanan sıkı para politikaları, ekonominin genel olarak yavaşlamasına neden oldu. Yüksek faiz oranları ve kredi daralması, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri zor durumda bıraktı. Bu durum, birçok ilde üretim ve tüketimin azalmasına yol açarak ekonomik büyümeyi olumsuz etkiledi.
TÜİK'in yeni raporu, Türkiye ekonomisindeki bölgesel farklılıkları bir kez daha gözler önüne serdi. 2023 yılında bazı iller önemli büyüme kaydederken, 12 ilde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) daraldı.
TÜİK verilerine göre, 2023 yılında GSYH'si en fazla daralan 12 il belirlendi. Bu illerdeki ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması, işsizlik oranlarının artmasına ve gelir düzeylerinin düşmesine neden oldu.
İşte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri...
1- Artvin
2 - Bayburt
3 - Zonguldak
4 - Uşak
5 - Iğdır
6 - Kahramanmaraş
7 - Mardin
8 - Denizli
9 - Gaziantep
10 - Kırşehir
11 - Gümüşhane
12 - Kütahya