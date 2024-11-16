Türkiye'de En Çok Kullanılan Telefonlar Belli Oldu: Zirvedeki Marka Şaşırttı
Türkiye’de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu. Listede yer alan markalar şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Statcounter'ın güncel verilerine göre, Türkiye'de akıllı telefon pazarında en çok kullanılan markalar belli oldu. Ekim 2024 itibarıyla, yüzde 28.33 pazar payı ile Apple tüm rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. Bu sonuç, Apple'ın Türkiye'deki popülaritesinin hızla arttığını gösteriyor.
Samsung ise yüzde 22.8 ile ikinci sırada yer alırken, Xiaomi yüzde 10.6 ile üçüncülüğü elde etti. Bilinen bu büyük markaların ardından ise oldukça dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı: Markası belirsiz kaçak telefonlar.
KAÇAK TELEFON KULLANIMI ARTTI
Yasal olmayan yollarla ülkeye getirilen ve satılan bu telefonlar, yüzde 6.06 pazar payı ile dördüncü sırada yer alıyor. Bu oran, vivo ve Oppo gibi tanınmış markaların kullanım oranını bile geride bırakıyor.
Bazı kaynaklara göre, Türkiye'de kaçak telefon sayısı 3.5 milyonu aştı ve bu durum, ülke ekonomisine büyük zararlar veriyor. Kaçak telefon ticaretinden kaynaklanan vergi kaybı ise 30 milyar TL'yi aştığı tahmin ediliyor.
KAÇAK TELEFON RİSKLERİ
Kaçak telefon kullanmanın bazı riskleri bulunuyor. Bu telefonlar için garanti hizmeti almak neredeyse imkansız. Resmi yollardan güncelleme almak mümkün olmayabilir. Bu telefonlarda güvenlik açıkları bulunabilir ve kişisel verilerinizin çalınma riski artabilir. Kaçak telefon kullanmak yasal olarak suçtur.