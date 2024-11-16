Türkiye'de En Çok Kullanılan Telefonlar Belli Oldu: Zirvedeki Marka Şaşırttı

Bazı kaynaklara göre, Türkiye'de kaçak telefon sayısı 3.5 milyonu aştı ve bu durum, ülke ekonomisine büyük zararlar veriyor. Kaçak telefon ticaretinden kaynaklanan vergi kaybı ise 30 milyar TL'yi aştığı tahmin ediliyor.

KAÇAK TELEFON RİSKLERİ

Kaçak telefon kullanmanın bazı riskleri bulunuyor. Bu telefonlar için garanti hizmeti almak neredeyse imkansız. Resmi yollardan güncelleme almak mümkün olmayabilir. Bu telefonlarda güvenlik açıkları bulunabilir ve kişisel verilerinizin çalınma riski artabilir. Kaçak telefon kullanmak yasal olarak suçtur.