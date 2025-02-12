Türkiye’de En Çok Giyilen Ayakkabı Markasında Büyük Skandal! Hepsi Domuz Derisinden Üretilmiş
Türkiye’de geniş bir kitle tarafından tercih edilen Adidas markası, bakanlığın radarına takıldı. Ayakkabı modelini domuz derisinden ürettiği belirlenen şirkete 550 bin TL idari para cezası verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, dünyaca ünlü spor markası Adidas'a, "Samba OG" model ayakkabısında domuz derisi kullanımı nedeniyle 550 bin TL idari para cezası uyguladı.
DOMUZ DERİSİ KULLANIMI TESPİT EDİLDİ
Reklam Kurulu'nun yaptığı inceleme, Samba OG model ayakkabının içeriğinde domuz derisi bulunduğunun tespit edilmesiyle başladı. Ürünün Adidas’ın Türkiye'deki satış platformlarında yapılan açıklamalarında sadece ‘doğal deri’ ifadesine yer verildiği ancak domuz derisi kullanımına dair herhangi bir bilginin bulunmadığı ortaya çıktı.
FİRMA YANITSIZ KALDI, CEZA UYGULANDI
Reklam Kurulu, Adidas’tan 14 Kasım 2024 tarihinde, ürün içeriği hakkında detaylı bilgi talep etti. Ancak firma, bu isteğe herhangi bir yanıt vermedi. Bunun üzerine, Reklam Kurulu, Adidas'a 550 bin 59 TL para cezası ve ürünle ilgili reklamların durdurulmasına karar verdi.