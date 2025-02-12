Türkiye’de En Çok Giyilen Ayakkabı Markasında Büyük Skandal! Hepsi Domuz Derisinden Üretilmiş

FİRMA YANITSIZ KALDI, CEZA UYGULANDI

Reklam Kurulu, Adidas’tan 14 Kasım 2024 tarihinde, ürün içeriği hakkında detaylı bilgi talep etti. Ancak firma, bu isteğe herhangi bir yanıt vermedi. Bunun üzerine, Reklam Kurulu, Adidas'a 550 bin 59 TL para cezası ve ürünle ilgili reklamların durdurulmasına karar verdi.