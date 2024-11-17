Türkiye'de En Çok Bu Telefonlar Satın Alınıyor: Dikkat! Aslında Marka Bile Değillermiş

30 MİLYAR LİRA VERGİ KAYBINA YOL AÇTI

Bazı kaynaklar, Türkiye’deki kaçak telefon sayısının 3,5 milyonu aştığını ve bu durumun devlet için 30 milyar TL'yi aşan vergi kaybına yol açtığını belirtiyor. Kaçak cihazların artışı, hem kullanıcı güvenliği hem de devlet ekonomisi açısından büyük bir risk oluşturuyor.

Söz konusu veriler, Türkiye’de telefon tercihlerini ve piyasadaki önemli sorunları bir kez daha gündeme taşıdı. Apple, zirvedeki yerini korurken, kaçak cihazların yarattığı etkiler tartışılmaya devam ediyor.