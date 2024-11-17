Türkiye'de En Çok Bu Telefonlar Satın Alınıyor: Dikkat! Aslında Marka Bile Değillermiş
Ekim 2024 verilerine göre, Türkiye'de en çok kullanılan telefon markası belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüzde 28,33’lük pazar payı ile zirveye yerleşen marka, sektördeki rekabete rağmen liderliğini korumayı başardı. İşte Türkiye’nin teknoloji tercihlerini ortaya koyan detaylar...
Statcounter tarafından yapılan araştırma, Türkiye'deki telefon kullanım alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Verilere göre, Ekim 2024 itibarıyla en çok tercih edilen telefon markası Apple oldu. Şirket, yüzde 28,33’lük pazar payı ile rakiplerini geride bırakarak liderliğini ilan etti.
Araştırmada ikinci sırayı yüzde 22,8 ile Samsung alırken, Xiaomi yüzde 10,6’lık pay ile üçüncülüğe yerleşti. Apple ve Samsung’un güçlü rekabeti devam ederken, Xiaomi'nin uygun fiyatlı ve kullanıcı dostu modelleriyle dikkat çekmeye devam ettiği görüldü.
KAÇAK TELEFON PAZARI BÜYÜDÜ
Araştırmada en dikkat çeken detaylardan biri ise, markası belirsiz ya da kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen telefonların kullanım oranı oldu. Verilere göre, bu cihazlar yüzde 6,06’lık pazar payı ile Türkiye’de en çok kullanılan telefonlar sıralamasında dördüncü sıraya yerleşti.
MARKASIZ TELEFONLAR MARKALARI DA GERİDE BIRAKTI
Tek bir markaya bağlı olmayan bu telefonlar, pazar payı açısından vivo ve Oppo gibi tanınmış markaları geride bıraktı. Yasal olmayan yollarla Türkiye'ye getirilen bu cihazların, piyasadaki etkisi giderek artıyor.
30 MİLYAR LİRA VERGİ KAYBINA YOL AÇTI
Bazı kaynaklar, Türkiye’deki kaçak telefon sayısının 3,5 milyonu aştığını ve bu durumun devlet için 30 milyar TL'yi aşan vergi kaybına yol açtığını belirtiyor. Kaçak cihazların artışı, hem kullanıcı güvenliği hem de devlet ekonomisi açısından büyük bir risk oluşturuyor.
Söz konusu veriler, Türkiye’de telefon tercihlerini ve piyasadaki önemli sorunları bir kez daha gündeme taşıdı. Apple, zirvedeki yerini korurken, kaçak cihazların yarattığı etkiler tartışılmaya devam ediyor.