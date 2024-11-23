Türkiye'de En Çok Altına Yatırım Yapan Şehirler Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı
Türkiye'de altın yatırımı büyük ilgi görmeye devam ediyor. Türkiye'de en çok ve en az altına yatırım yapan şehirler belli oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz yıl boyunca dünya genelinde yaşanan ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler, yatırımcıları güvenli liman olarak bilinen altına yöneltti. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte altın fiyatları önemli ölçüde yükseldi. Türkiye'de de altın yatırımı büyük ilgi görmeye devam ediyor. Türkiye'de en çok altına yatırım yapan şehirler belli oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki toplam altın mevduatının yaklaşık yarısı sadece üç büyük şehirde bulunuyor. Bu durum, bu şehirlerin vatandaşlarının altın yatırımına ne kadar önem verdiğini gösteriyor.
İstanbul: 439,79 milyar TL
Ankara: 149 milyar TL
İzmir: 78,98
Ancak, bu rakamlar sadece bankalardaki altın mevduatını yansıtıyor. Uzmanlara göre, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde vatandaşların evlerinde tuttuğu altın miktarı da oldukça yüksek.
YASTIK ALTINDA 5 BİN TON ALTIN BULUNUYOR
Dünya Altın Konseyi'nin tahminlerine göre, Türkiye'de vatandaşların evlerinde sakladığı altın miktarı 4.500-5.000 ton arasında. Bu rakamlar, bankalardaki altın mevduatıyla birleştiğinde, Türkiye'nin dünyanın en büyük altın tüketen ülkelerinden biri olduğunu gösteriyor.
EN ÇOK ALTIN YATIRIMI YAPAN 10 İL
1-Bursa: 43,64 milyar TL
2-Antalya: 42,85 milyar TL
3-Kocaeli: 34,73 milyar TL
4-Konya: 29,50 milyar TL
5-Adana: 22,40 milyar TL
6-Balıkesir: 20,74 milyar TL
7-Muğla: 20,50 milyar TL
8-Mersin: 20,46 milyar TL
9-Manisa: 16,50 milyar TL
10-Eskişiehir: 16,37 milyar TL
EN AZ YATIRIM YAPAN 10 İL
1-Ardahan: 536 milyon TL
2-Kilis: 657 milyon TL
3-Bayburt: 698 milyon TL
4-Tunceli: 771 milyon TL
5-Hakkâri: 808 milyar TL
6-Iğdır: 1,04 milyar TL
7-Şırnak: 1,10 milyar TL
8-Muş: 1,17 milyar TL
9-Siirt: 1,29 milyar TL
10-Ağrı: 1,42 milyar TL