Türkiye'de En Çok Altına Yatırım Yapan Şehirler Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki toplam altın mevduatının yaklaşık yarısı sadece üç büyük şehirde bulunuyor. Bu durum, bu şehirlerin vatandaşlarının altın yatırımına ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

İstanbul: 439,79 milyar TL

Ankara: 149 milyar TL

İzmir: 78,98

Ancak, bu rakamlar sadece bankalardaki altın mevduatını yansıtıyor. Uzmanlara göre, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde vatandaşların evlerinde tuttuğu altın miktarı da oldukça yüksek.