Türkiye'de En Çok Altına Yatırım Yapan Şehirler Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı

Türkiye'de altın yatırımı büyük ilgi görmeye devam ediyor. Türkiye'de en çok ve en az altına yatırım yapan şehirler belli oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Türkiye'de En Çok Altına Yatırım Yapan Şehirler Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı - Resim: 1

Geçtiğimiz yıl boyunca dünya genelinde yaşanan ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler, yatırımcıları güvenli liman olarak bilinen altına yöneltti. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte altın fiyatları önemli ölçüde yükseldi. Türkiye'de de altın yatırımı büyük ilgi görmeye devam ediyor. Türkiye'de en çok altına yatırım yapan şehirler belli oldu.

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Türkiye'de En Çok Altına Yatırım Yapan Şehirler Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı - Resim: 2

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki toplam altın mevduatının yaklaşık yarısı sadece üç büyük şehirde bulunuyor. Bu durum, bu şehirlerin vatandaşlarının altın yatırımına ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

İstanbul: 439,79 milyar TL

Ankara: 149 milyar TL

İzmir: 78,98

Ancak, bu rakamlar sadece bankalardaki altın mevduatını yansıtıyor. Uzmanlara göre, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde vatandaşların evlerinde tuttuğu altın miktarı da oldukça yüksek.

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Türkiye'de En Çok Altına Yatırım Yapan Şehirler Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı - Resim: 3

YASTIK ALTINDA 5 BİN TON ALTIN BULUNUYOR

Dünya Altın Konseyi'nin tahminlerine göre, Türkiye'de vatandaşların evlerinde sakladığı altın miktarı 4.500-5.000 ton arasında. Bu rakamlar, bankalardaki altın mevduatıyla birleştiğinde, Türkiye'nin dünyanın en büyük altın tüketen ülkelerinden biri olduğunu gösteriyor.

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Türkiye'de En Çok Altına Yatırım Yapan Şehirler Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı - Resim: 4

EN ÇOK ALTIN YATIRIMI YAPAN 10 İL

1-Bursa: 43,64 milyar TL

2-Antalya: 42,85 milyar TL

3-Kocaeli: 34,73 milyar TL

4-Konya: 29,50 milyar TL

5-Adana: 22,40 milyar TL

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Türkiye'de En Çok Altına Yatırım Yapan Şehirler Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı - Resim: 5

6-Balıkesir: 20,74 milyar TL

7-Muğla: 20,50 milyar TL

8-Mersin: 20,46 milyar TL

9-Manisa: 16,50 milyar TL

10-Eskişiehir: 16,37 milyar TL

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Türkiye'de En Çok Altına Yatırım Yapan Şehirler Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı - Resim: 6

EN AZ YATIRIM YAPAN 10 İL

1-Ardahan: 536 milyon TL

2-Kilis: 657 milyon TL

3-Bayburt: 698 milyon TL

4-Tunceli: 771 milyon TL

5-Hakkâri: 808 milyar TL

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Türkiye'de En Çok Altına Yatırım Yapan Şehirler Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı - Resim: 7

6-Iğdır: 1,04 milyar TL

7-Şırnak: 1,10 milyar TL

8-Muş: 1,17 milyar TL

9-Siirt: 1,29 milyar TL

10-Ağrı: 1,42 milyar TL

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