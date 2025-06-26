Türkiye’de Dolar Milyarderi Sayısı Arttı: Forbes Listesinde Yeni İsimler Dikkat Çekti
Dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından Forbes, Türkiye’deki dolar milyarderlerinin yer aldığı güncel listesini kamuoyuyla paylaştı. Forbes verilerine göre, Türkiye merkezli faaliyet gösteren ve serveti 1 milyar doları aşan kişi sayısı bu yıl 30’a çıktı. Listeye yeni giren isimler dikkat çekerken, listenin zirvesindeki isim değişmedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Açıklanan güncel verilere göre, listenin en üst sırasında 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer almaya devam etti. Onu 4,4 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı ve 3 milyar dolarla Erman Ilıcak takip etti.
YENİ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ
30 kişilik milyarderler listesinde özellikle teknoloji, enerji ve sanayi sektörlerinden yükselen yeni isimler öne çıktı. Türkiye ekonomisinde yaşanan gelir eşitsizliği tartışmaları sürerken, bazı isimlerin servetlerini katlamaya devam etmesi dikkat çekti.
TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN 30 İSMİ
Forbes listesine göre Türkiye'nin en zengin 30 kişisi ve tahmini servetleri şöyle sıralandı:
Murat Ülker – 5,3 milyar dolar
Şaban Cemil Kazancı – 4,4 milyar dolar
Erman Ilıcak – 3 milyar dolar
Ferit Faik Şahenk – 2,7 milyar dolar
Mehmet Sinan Tara – 2,6 milyar dolar
İpek Kıraç – 2,6 milyar dolar
Semahat Sevim Arsel – 2,5 milyar dolar
Filiz Şahenk – 2,5 milyar dolar
Mustafa Rahmi Koç – 2,2 milyar dolar
Ali Metin Kazancı – 2,1 milyar dolar
Nihat Özdemir – 1,8 milyar dolar
Mustafa Küçük – 1,8 milyar dolar
Sezai Bacaksız – 1,8 milyar dolar
Selçuk Bayraktar – 1,8 milyar dolar
Feridun Geçgel – 1,8 milyar dolar
Şefik Yılmaz Dizdar – 1,7 milyar dolar
Hamdi Akın – 1,6 milyar dolar
Haluk Bayraktar – 1,6 milyar dolar
İbrahim Erdemoğlu – 1,6 milyar dolar
Ahmet Çalık – 1,5 milyar dolar
Mehmet Ali Aydınlar – 1,4 milyar dolar
Deniz Şahenk – 1,4 milyar dolar
Kazım Türker – 1,4 milyar dolar
Bülent Eczacıbaşı – 1,2 milyar dolar
Aydın Doğan – 1,2 milyar dolar
Hüsnü Özyeğin – 1,1 milyar dolar
Faruk Eczacıbaşı – 1 milyar dolar
Murat Vargı – 1 milyar dolar
Ali Sabancı – 1 milyar dolar
Forbes’un yayımladığı son liste, Türkiye’de servet dağılımındaki değişimi gözler önüne sererken, ekonomik eşitsizlik tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.