Türkiye’de Dolar Milyarderi Sayısı Arttı: Forbes Listesinde Yeni İsimler Dikkat Çekti

Açıklanan güncel verilere göre, listenin en üst sırasında 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer almaya devam etti. Onu 4,4 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı ve 3 milyar dolarla Erman Ilıcak takip etti.