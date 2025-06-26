Türkiye’de Dolar Milyarderi Sayısı Arttı: Forbes Listesinde Yeni İsimler Dikkat Çekti

Dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından Forbes, Türkiye’deki dolar milyarderlerinin yer aldığı güncel listesini kamuoyuyla paylaştı. Forbes verilerine göre, Türkiye merkezli faaliyet gösteren ve serveti 1 milyar doları aşan kişi sayısı bu yıl 30’a çıktı. Listeye yeni giren isimler dikkat çekerken, listenin zirvesindeki isim değişmedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye’de Dolar Milyarderi Sayısı Arttı: Forbes Listesinde Yeni İsimler Dikkat Çekti - Resim: 1

Açıklanan güncel verilere göre, listenin en üst sırasında 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer almaya devam etti. Onu 4,4 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı ve 3 milyar dolarla Erman Ilıcak takip etti.

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Türkiye’de Dolar Milyarderi Sayısı Arttı: Forbes Listesinde Yeni İsimler Dikkat Çekti - Resim: 2

YENİ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

30 kişilik milyarderler listesinde özellikle teknoloji, enerji ve sanayi sektörlerinden yükselen yeni isimler öne çıktı. Türkiye ekonomisinde yaşanan gelir eşitsizliği tartışmaları sürerken, bazı isimlerin servetlerini katlamaya devam etmesi dikkat çekti.

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Türkiye’de Dolar Milyarderi Sayısı Arttı: Forbes Listesinde Yeni İsimler Dikkat Çekti - Resim: 3

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN 30 İSMİ

Forbes listesine göre Türkiye'nin en zengin 30 kişisi ve tahmini servetleri şöyle sıralandı:

Murat Ülker – 5,3 milyar dolar

Şaban Cemil Kazancı – 4,4 milyar dolar

Erman Ilıcak – 3 milyar dolar

Ferit Faik Şahenk – 2,7 milyar dolar

Mehmet Sinan Tara – 2,6 milyar dolar

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Türkiye’de Dolar Milyarderi Sayısı Arttı: Forbes Listesinde Yeni İsimler Dikkat Çekti - Resim: 4

İpek Kıraç – 2,6 milyar dolar

Semahat Sevim Arsel – 2,5 milyar dolar

Filiz Şahenk – 2,5 milyar dolar

Mustafa Rahmi Koç – 2,2 milyar dolar

Ali Metin Kazancı – 2,1 milyar dolar

Nihat Özdemir – 1,8 milyar dolar

Mustafa Küçük – 1,8 milyar dolar

Sezai Bacaksız – 1,8 milyar dolar

Selçuk Bayraktar – 1,8 milyar dolar

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Türkiye’de Dolar Milyarderi Sayısı Arttı: Forbes Listesinde Yeni İsimler Dikkat Çekti - Resim: 5

Feridun Geçgel – 1,8 milyar dolar

Şefik Yılmaz Dizdar – 1,7 milyar dolar

Hamdi Akın – 1,6 milyar dolar

Haluk Bayraktar – 1,6 milyar dolar

İbrahim Erdemoğlu – 1,6 milyar dolar

Ahmet Çalık – 1,5 milyar dolar

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Türkiye’de Dolar Milyarderi Sayısı Arttı: Forbes Listesinde Yeni İsimler Dikkat Çekti - Resim: 6

Mehmet Ali Aydınlar – 1,4 milyar dolar

Deniz Şahenk – 1,4 milyar dolar

Kazım Türker – 1,4 milyar dolar

Bülent Eczacıbaşı – 1,2 milyar dolar

Aydın Doğan – 1,2 milyar dolar

Hüsnü Özyeğin – 1,1 milyar dolar

Faruk Eczacıbaşı – 1 milyar dolar

Murat Vargı – 1 milyar dolar

Ali Sabancı – 1 milyar dolar

Forbes’un yayımladığı son liste, Türkiye’de servet dağılımındaki değişimi gözler önüne sererken, ekonomik eşitsizlik tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.

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