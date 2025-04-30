Türkiye’de de Hizmet Veren Kargo Devinde Deprem! 20 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor

AMAZON İŞ BİRLİĞİ GERİ PLANDA

UPS CEO’su Tomé, Amazon ile olan paket taşıma işinin artık yeterince kârlı olmadığını ve şirketin lojistik yapısıyla uyumlu olmadığını belirtti. Amazon’dan gelen paket hacminin son çeyrekte yüzde 16 oranında azaldığını söyleyen Tomé, 2026 yılı ortasına kadar Amazon’la olan iş hacmini yarı yarıya düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bu kapsamda, ABD’de 73 UPS binası haziran ayı sonuna kadar kapatılacak.

İNSAN GÜCÜ AZALIYOR

Şirketin yeniden yapılanma planı çerçevesinde, 400 tesiste otomasyon sistemlerine geçileceği duyuruldu. Bu geçişle birlikte, paket ayrıştırma, etiketleme ve yükleme gibi alanlarda insan gücü yerine robot teknolojileri kullanılacak. CEO Tomé, bu sayede şirketin iş gücüne olan bağımlılığını azaltmayı planladıklarını vurguladı.