Türkiye’de de Hizmet Veren Kargo Devinde Deprem! 20 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor
Türkiye'de de faaliyet gösteren dünya devi UPS, 2025’te büyük bir yeniden yapılanmaya giderek 20 bin çalışanla yollarını ayıracağını açıkladı. Şirket, Amazon ile olan iş hacmini azaltıyor, 400 tesiste otomasyona geçiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en büyük kargo ve lojistik şirketlerinden biri olan UPS, bu yıl dünya genelinde 20 bin çalışanın işine son vereceğini açıkladı. Türkiye’de de faaliyet gösteren küresel şirket, bu kararın gerekçesi olarak otomasyon teknolojilerine geçişi ve Amazon ile iş hacminin azaltılmasını gösterdi. Şirketin CEO’su Carol Tomé, bu sürecin "yumuşak iniş" stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.
AMAZON İŞ BİRLİĞİ GERİ PLANDA
UPS CEO’su Tomé, Amazon ile olan paket taşıma işinin artık yeterince kârlı olmadığını ve şirketin lojistik yapısıyla uyumlu olmadığını belirtti. Amazon’dan gelen paket hacminin son çeyrekte yüzde 16 oranında azaldığını söyleyen Tomé, 2026 yılı ortasına kadar Amazon’la olan iş hacmini yarı yarıya düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bu kapsamda, ABD’de 73 UPS binası haziran ayı sonuna kadar kapatılacak.
İNSAN GÜCÜ AZALIYOR
Şirketin yeniden yapılanma planı çerçevesinde, 400 tesiste otomasyon sistemlerine geçileceği duyuruldu. Bu geçişle birlikte, paket ayrıştırma, etiketleme ve yükleme gibi alanlarda insan gücü yerine robot teknolojileri kullanılacak. CEO Tomé, bu sayede şirketin iş gücüne olan bağımlılığını azaltmayı planladıklarını vurguladı.
SENDİKA TEPKİLİ: BÜYÜK MÜCADELEYE HAZIRIZ
UPS’in açıklamasının ardından, 300 bini aşkın çalışanı temsil eden Teamsters sendikası tepki gösterdi. Sendika Başkanı Sean O’Brien, "UPS yönetim kadrosunu küçültmek istiyorsa bunu yapabilir, ancak sendika üyelerinin işine dokunursa büyük bir mücadeleyle karşı karşıya kalır" diyerek rest çekti.
UPS yetkilisi Glenn Zaccara ise, sendika ile yapılan tüm sözleşme şartlarına bağlı kalacaklarını ifade etti.
UPS, doğrudan gümrük tarifelerine bağlamasa da, Trump yönetiminin Çin mallarına uyguladığı yüksek vergilerin etkisini hissettiklerini açıkladı. CEO Tomé, birçok müşterinin Çin’e yönelik belirsizlikler nedeniyle ticari kararlarını askıya aldığını ve çoğunun tarifelerin kaldırılmasını beklediğini söyledi.
Tomé, "Çin ile ilgili çok fazla bilinmeyen var. Hangi tarifelerin kalıcı olacağı ya da uygulanıp uygulanmayacağı hala net değil" diyerek küresel ticaret ortamındaki belirsizliklerin UPS’in gelir beklentilerini etkilediğini belirtti.