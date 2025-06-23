Türkiye’de Büyük Tehlike! Bankada Parası Olanlar Alarmda: Hesaplar Bir Bir Boşaltılıyor
ABD merkezli siber güvenlik şirketi, Türkiye’deki 11 bankanın mobil uygulamasını hedef alan yeni bir Android virüsünü ortaya çıkardı. GodFather isimli bu yazılım, sahte arayüzlerle şifre ve kimlik bilgilerini ele geçiriyor. Uzmanlar, özellikle MP3 uygulamaları üzerinden gelen izin taleplerine karşı kullanıcıları uyarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli siber güvenlik firması Zimperium zLabs, Türkiye’deki dijital bankacılık kullanıcılarını ilgilendiren ciddi bir güvenlik tehdidine karşı uyardı. Şirketin yayımladığı son rapora göre, Android işletim sistemli cihazlara yönelik yeni bir zararlı yazılım, Türkiye'deki 11 bankanın mobil uygulamalarını hedef alıyor.
TÜRKİYE’DE FİNANS SEKTÖRÜ HEDEFTE
GodFather adı verilen bu kötü amaçlı yazılımın gelişmiş sanallaştırma teknikleri kullandığı ve özellikle Türkiye’deki dijital bankacılık ve kripto para kullanıcılarına odaklandığı belirtildi. Yazılım, kullanıcıların banka uygulamalarına ait bilgilerini kopyalayarak şifre, PIN ve kimlik verileri gibi hassas bilgileri ele geçiriyor.
MASUM GÖRÜNÜMLÜ UYGULAMA TEHLİKE SAÇIYOR
Tehlike, kullanıcıların zararsız gibi görünen bir MP3 indirme uygulamasını cihazlarına yüklemesiyle başlıyor. Uygulama, müzik erişimi için kullanıcılardan tam erişim izni istiyor ve bu izinlerin nasıl verileceğini adım adım göstererek kandırıyor.
İzinler verildiğinde, GodFather virüsü cihazlara yükleniyor. Bu zararlı yazılım, banka uygulamaları üzerinde sahte ekranlar oluşturarak kullanıcıların gerçek bilgilerinin sisteme girilmesini sağlıyor ve bu bilgileri siber saldırganlara iletiyor.
CİHAZLARINIZI KORUYUN, İZİNLERE DİKKAT EDİN
Uzmanlar, özellikle Android kullanıcılarının yeni bir uygulama indirirken talep edilen izinlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Görünüşte zararsız olan uygulamaların, arka planda ciddi güvenlik açıkları yaratabileceği uyarısında bulunuluyor.