Türkiye’de Büyük Tehlike! Bankada Parası Olanlar Alarmda: Hesaplar Bir Bir Boşaltılıyor

MASUM GÖRÜNÜMLÜ UYGULAMA TEHLİKE SAÇIYOR

Tehlike, kullanıcıların zararsız gibi görünen bir MP3 indirme uygulamasını cihazlarına yüklemesiyle başlıyor. Uygulama, müzik erişimi için kullanıcılardan tam erişim izni istiyor ve bu izinlerin nasıl verileceğini adım adım göstererek kandırıyor.

İzinler verildiğinde, GodFather virüsü cihazlara yükleniyor. Bu zararlı yazılım, banka uygulamaları üzerinde sahte ekranlar oluşturarak kullanıcıların gerçek bilgilerinin sisteme girilmesini sağlıyor ve bu bilgileri siber saldırganlara iletiyor.