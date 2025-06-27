Türkiye'de Buna Yatırım Yapan Zengin Oldu: Tam 20 Kat Kazandırdı! Dünyada Eşi Benzeri Yok
Türkiye’de konut yatırımcısı son 10 yılda rekor kazanç elde etti. OECD verilerine göre, konut fiyatları yaklaşık 20 kat artarken, kiralarda da 14 kata varan yükseliş yaşandı. Bu artışlar, dünya genelinde benzeri olmayan seviyelere ulaştı.
Kaynak: Dünya Gazetesi
OECD verileri, Türkiye’de konut yatırımının son 10 yılda eşi benzeri görülmemiş bir değer artışı yaşadığını ortaya koydu. Dünya Gazetesi'nde Naki Bayır'ın haberine göre, 2015’te 1 milyon TL’ye satın alınan bir konutun değeri 2025 itibarıyla 20 milyon TL’ye kadar çıktı. Uzmanlara göre, bu artış dünyada başka hiçbir ülkede yaşanmadı. Konut fiyatlarındaki artış, küresel salgın, ekonomik dalgalanmalar, deprem ve savaş gibi birçok krizin ardından bile hız kesmedi. Türkiye, OECD ülkeleri arasında konut fiyatlarında hem nominal hem de reel bazda açık ara zirvede yer aldı.
DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK
OECD’nin yayımladığı Konut Fiyat Endeksi’ne göre, Türkiye'de konut fiyatları 2015-2025 arasında yaklaşık yüzde 1.975 artış gösterdi. Bu oran, Türkiye’yi birinci sıraya taşırken, en yakın rakibi İzlanda'da artış yalnızca yüzde 160 seviyelerinde kaldı. Aynı dönemde OECD ortalaması ise yüzde 90 civarındaydı.
2015 yılında 1 milyon TL değerindeki bir konut, 2025’in ilk çeyreğinde 20 milyon TL’ye yaklaştı. 500 bin TL'lik konutlar da ortalama 10 milyon TL’nin üzerine çıktı. Türkiye, fiyat artışında ikinci sıradaki ülkeye bile yaklaşık 12 kat fark attı.
REEL ARTIŞTA DA TÜRKİYE BİRİNCİ
Nominal artışın yanı sıra reel fiyat artışında da Türkiye başı çekiyor. 2015-2025 arasında Türkiye'de konut fiyatları reel olarak yüzde 78,4 arttı. Bu oran OECD ortalamasının (yüzde 33,4) çok üzerinde. Türkiye'yi reel artışta İzlanda, Litvanya, ABD ve Yunanistan takip etti. Öte yandan bazı ülkelerde ise konut fiyatları reel olarak geriledi. Brezilya, Güney Afrika ve Güney Kore’de bu dönemde fiyatlar düşüş gösterdi.
KİRADA DA 14 KAT ARTIŞ YAŞANDI
Sadece satış fiyatları değil, kiralarda da Türkiye’nin liderliği sürüyor. 2015’te ortalama 2.500 TL olan bir konut kirası 2025’te 36 bin TL’ye, lüks konutlarda ise 5 bin TL’lik kira bedelleri 72 bin TL’yi geçti. Kira artış oranı yüzde 1.352 oldu ve bu alanda da Türkiye OECD ülkeleri arasında açık ara farkla öne geçti.
OECD ülkeleri içinde sadece Macaristan'da kiralar bir katı aşarken, diğer ülkelerde artış oranı yüzde 10 ila 80 arasında kaldı. En düşük artış ise sadece yüzde 0,1 ile Japonya'da görüldü.