Türkiye'de Buna Yatırım Yapan Zengin Oldu: Tam 20 Kat Kazandırdı! Dünyada Eşi Benzeri Yok

KİRADA DA 14 KAT ARTIŞ YAŞANDI

Sadece satış fiyatları değil, kiralarda da Türkiye’nin liderliği sürüyor. 2015’te ortalama 2.500 TL olan bir konut kirası 2025’te 36 bin TL’ye, lüks konutlarda ise 5 bin TL’lik kira bedelleri 72 bin TL’yi geçti. Kira artış oranı yüzde 1.352 oldu ve bu alanda da Türkiye OECD ülkeleri arasında açık ara farkla öne geçti.

OECD ülkeleri içinde sadece Macaristan'da kiralar bir katı aşarken, diğer ülkelerde artış oranı yüzde 10 ila 80 arasında kaldı. En düşük artış ise sadece yüzde 0,1 ile Japonya'da görüldü.