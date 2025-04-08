Türkiye'de Bir İlk! Sadece Gramı 10 Bin Dolar, Bu İşe Girişen Zengin Oluyor
Türkiye'de akrep zehri üretimi alanında ilk adımı atan Ali Yılmaz, Şanlıurfa’da kurduğu tesisle dünyanın en pahalı sıvılarından biri olan akrep zehrini üretmeye başladı. Yılmaz’ın "Akrep Ali" lakabıyla tanındığı sektörde, gramı 10 bin dolara ulaşan bu sıvı, başta kanser ve MS olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.
Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanlığı, Anadolu’ya özgü kara akrebin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi amacıyla akrep üretimini yasal çerçeveye aldı. Şanlıurfa, Konya, Ankara, Elazığ, Mardin, Antalya ve Gaziantep’te toplam 86 tesise teknik uygunluk görüşü verildi. Üretim yapacak tesislerin, bakanlık onayına ek olarak belediyeler veya il özel idarelerinden ruhsat alması şart koşuldu.
ZEHİR, AVRUPA VE ASYA’YA İHRAÇ EDİLİYOR
Özellikle Şanlıurfa çevresinde görülen "kara akrep" türü, içerdiği toksinlerle ilaç sanayinde yüksek talep görüyor. Elde edilen zehirler Almanya, İngiltere, Danimarka, Japonya, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelere ihraç ediliyor. Botoks tedavilerinden nörolojik rahatsızlıklara kadar geniş bir yelpazede kullanılan akrep zehri, kilogram bazında dünyanın en değerli biyolojik maddeleri arasında yer alıyor.
DOĞADAN AKREP TOPLAMAYA AĞIR YAPTIRIM
2024 itibarıyla doğadan akrep toplanması tamamen yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, alınan kararı duyurarak, yasağa uymayan kişilere 557 bin 212 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağını belirtti. Bu karar, yerli üretimi teşvik ederken, doğal türlerin korunmasını da hedefliyor.
ÜRETİCİLER DEVLET DESTEĞİ BEKLİYOR
2014 yılında Şanlıurfa'nın Kısas Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk akrep üretim tesisini kuran Ali Yılmaz, aldığı resmi izinlerle tesisi büyüttü. Bugün 30 binin üzerinde akrebin yer aldığı üretim alanında, Türk tescilli Androctonus Carssicauda türü yetiştiriliyor. Yılmaz, tesisin ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirterek, akrep üretiminin de arıcılık gibi devlet desteğiyle geliştirilmesini talep etti.
SAĞIM SÜRECİ 8 AY SÜRÜYOR
Yılmaz, akreplerin Nisan-Mayıs aylarında uyanarak sağım sürecine girdiğini ve bu işlemin yaklaşık 8 ay sürdüğünü belirtti. Her 20 günde bir sağım yapılabilen zehrin gramı, küresel pazarda 10 bin dolara alıcı buluyor. Yılmaz, yeni tesis kuracaklara yalnızca Türk tescil belgeli akrep türleriyle üretim yapılması çağrısında bulunarak, doğadan kontrolsüz toplama yapılmaması gerektiğini vurguladı.