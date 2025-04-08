Türkiye'de Bir İlk! Sadece Gramı 10 Bin Dolar, Bu İşe Girişen Zengin Oluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Anadolu’ya özgü kara akrebin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi amacıyla akrep üretimini yasal çerçeveye aldı. Şanlıurfa, Konya, Ankara, Elazığ, Mardin, Antalya ve Gaziantep’te toplam 86 tesise teknik uygunluk görüşü verildi. Üretim yapacak tesislerin, bakanlık onayına ek olarak belediyeler veya il özel idarelerinden ruhsat alması şart koşuldu.