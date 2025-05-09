Türkiye’de Bir İlk! Her Ay Gram Gram Topluyor, Servet Kazanıyor! Litresini 387 Bin TL'ye Satıyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde genç bir girişimci dikkat çeken bir projeye imza attı. 27 yaşındaki Hakan Ören, sarı akreplerden zehir üretecek özel bir tesis kurdu. Ören, Türkiye'de bir ilk olan bu tesiste elde ettiği sarı akrep zehrini ilaç firmalarına litresi 10 milyon dolara (Yaklaşık 387 bin 490 TL) satacak.