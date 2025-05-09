Türkiye’de Bir İlk! Her Ay Gram Gram Topluyor, Servet Kazanıyor! Litresini 387 Bin TL'ye Satıyor
Kuşadasında genç girişimci Hakan Ören, Türkiye’de ilk kez üretimine başlanan sarı akrep zehrini gram gram toplayarak litresini 387 bin TL’ye satıyor. Ürün, başta ilaç ve kozmetik sektörleri olmak üzere yurt dışından yoğun talep görüyor.
Kaynak: İHA
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde genç bir girişimci dikkat çeken bir projeye imza attı. 27 yaşındaki Hakan Ören, sarı akreplerden zehir üretecek özel bir tesis kurdu. Ören, Türkiye'de bir ilk olan bu tesiste elde ettiği sarı akrep zehrini ilaç firmalarına litresi 10 milyon dolara (Yaklaşık 387 bin 490 TL) satacak.
İNTERNETTE BAŞLAYAN MERAK TESİSLE SONUÇLANDI
Güzelçamlı Mahallesi’nde yaşayan Ören’in serüveni 3 yıl önce internet üzerinden Türkiye’deki akrep türlerini incelemesiyle başladı. Yaptığı araştırmalar sonucunda, akrep zehrinin özellikle kanser ilaçlarında kullanılan güçlü bir etken madde olduğunu keşfetti.
Gerekli izinleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden alan Ören, Ar-Ge çalışmalarını tamamladıktan sonra 2025’in ilk aylarında sarı akrep üretim ve zehir çıkarım tesisini kurdu.
ÖZEL KAPLARDA YETİŞTİRİYOR LİTRESİ 387 BİN TL'YE SATILIYOR
Tesisinde Ege ve Akdeniz’de görülen Aegaeobuthus gibbosus türü 500 sarı akrebi özel kaplarda yetiştiren Ören, zehri ilaç ve kozmetik sektörüne pazarlamayı hedefliyor. Zehirin litresi için biçilen fiyat ise dudak uçuklattı. Ören, sarı akrebin zehrinin litresini 10 milyon dolara (Yaklaşık 387 bin 490 TL) satışa sunacak.
KANSERE VE BEYİN TÜMÖRLERİYLE MÜCADELEDE KRİTİK ÖNEME SAHİP
Ören, sarı akrep zehrinin özellikle beyin tümörlerine yönelik ilaçların üretiminde önemli bir bileşen olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca tesislerinde Güneydoğu Anadolu’da sıkça görülen "kara akrep" türünü de yetiştirdiklerini belirtti.
ZEHİRLER -45 DERECEDE DONDURULARAK KORUNUYOR
Şu anki önceliklerinin sarı akrep popülasyonunu artırmak olduğunu dile getiren Ören, her ay yapılan sağımlardan ortalama 0,5 gram zehir elde ettiklerini söyledi. Elde edilen zehir, eksi 45 derecede dondurularak özel soğutma dolaplarında muhafaza ediliyor. Üretim tamamen kontrollü koşullarda ve hijyenik ortamlarda yürütülüyor.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ ÜRETİLDİ
Türkiye’de daha önce sarı akrepler üzerine kurulmuş bir üretim çiftliğinin olmadığını vurgulayan Ören, projesiyle hem bilimsel hem de ekonomik açıdan öncü olmayı amaçlıyor. Elde edilen zehrin uluslararası pazarda yüksek talep göreceği düşünülüyor.