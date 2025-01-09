Türkiye’de Bir İlk! Evcil Hayvan Sahipleri Havalara Uçacak: Kedisini, Köpeğini, Kuşunu Alan Oraya Akın Ediyor
İstanbul’da açılan evcil hayvan AVM’si ile patili dostlar ve sahipleri için bir ilke imza atıldı.
Kaynak: İHA
İstanbul Arnavutköy’de geniş bir araziye kurulan bu özel AVM, evcil hayvan sahiplerinin ve dostlarının ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyete girdi. Benzersiz bir konsepte sahip olan bu AVM, patili dostlar ve sahipleri için birçok fırsatı beraberinde getiriyor.
EVCİL HAYVANLAR İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ
Türkiye’nin ilk evcil hayvan AVM’si, binlerce çeşit ürün ve hizmeti bir arada sunuyor. Yiyecek ve içecekten aksesuara, bakım ürünlerinden özel oyuncaklara kadar evcil hayvanlar için ihtiyaç duyulan her şey bu merkezde bulunabiliyor. İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden de ziyaretçi çeken AVM, hayvan dostları için tam anlamıyla bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda.
ÖZEL TASARIM VE SOSYAL ALANLAR
Tamamen düz bir arazi üzerine inşa edilen AVM, hayvanların rahat dolaşımı düşünülerek tasarlandı. Her alanda kolay erişim sağlanırken, hayvan dostlarının güvenliği ve konforu ön planda tutuldu. AVM içerisinde bulunan “Pet Mutfak” bölümü ise dikkat çeken özelliklerden biri. Bu alanda evcil hayvanlar için özel olarak hazırlanan yiyecek ve içecekler sunuluyor.
RENKLİ ETKİNLİKLER VE SOSYALLEŞME PROGRAMLARI
Hayvanların sosyal yaşantılarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler, AVM’nin en keyifli anlarına sahne oluyor. Bu etkinliklerde evcil hayvanlar yeni arkadaşlar edinme ve sosyalleşme şansı bulurken, sahipleri de keyifli vakit geçiriyor. Düzenlenen organizasyonlar, hayvanların sosyal ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak planlanıyor ve renkli görüntülere sahne oluyor.