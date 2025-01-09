Türkiye’de Bir İlk! Evcil Hayvan Sahipleri Havalara Uçacak: Kedisini, Köpeğini, Kuşunu Alan Oraya Akın Ediyor

EVCİL HAYVANLAR İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Türkiye’nin ilk evcil hayvan AVM’si, binlerce çeşit ürün ve hizmeti bir arada sunuyor. Yiyecek ve içecekten aksesuara, bakım ürünlerinden özel oyuncaklara kadar evcil hayvanlar için ihtiyaç duyulan her şey bu merkezde bulunabiliyor. İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden de ziyaretçi çeken AVM, hayvan dostları için tam anlamıyla bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda.