Türkiye'de Bir İlk: 2 Ayda Yetişiyor, Eken Köşeyi Dönüyor

"TÜM JEOTERMAL SERALARA ÖRNEK"

Cam serayı diğer seralardan ayıran özelliğin, 36 derecelik jeotermal suyla çalışması olduğunu ifade eden Yörük, "Bu düşük enerjiyle yapılan sera Türkiye'deki diğer jeotermal kaynaklara da örnek oldu. Eskiden bu jeotermal seralarda 70-80 derecelik sular istenirdi. Şu anda bu 36 dereceyle çalışan bir sera olduğu için ilk yatırım maliyeti biraz yüksek. Ama sonuçta tekrar geri kazanımı da en kısa sürede gerçekleşmektedir" dedi.