Türkiye'de Bir İlk: 2 Ayda Yetişiyor, Eken Köşeyi Dönüyor
Türkiye'de ilk kez cam sera projesi başladı. Cam seraya ekilen ürünlerle 41 bin metrekarelik bir alanda üretim başladı. 2 ayda yetişen ürünler, Avrupa pazarına ihraç edilecek.
Kaynak: DHA
Sivas'ta yapımı tamamlanan ve Türkiye'de örnek teşkil eden cam sera projesi, 41 bin metrekarelik bir alanda üretime başladı. Düşük enerji kullanılarak gerçekleştirilecek üretimle, serada yetiştirilen domatesler Avrupa pazarına ihraç edilecek.
50 kişinin istihdam edileceği cam serada, üniversite öğrencileri de çalışacak. Sivas merkeze bağlı Yukarıyıldızlı köyünün yakınlarında kurulan serada, ısıtmayla üretim yapılacak. Bu yönüyle cam sera Türkiye'de ilk olacak. Ekimi yapılan fideler ise 2 ay içerisinde ürün verecek.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SERASI
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, cam seranın Türkiye'nin en büyük tarım projelerinden biri olduğunu vurguladı. Üretim planlarına göre domateslerden elde edilecek mahsulün tamamı Avrupa'ya ihraç edilecek.
"SİVAS'A 6 MİLYON DOLAR PARA GİRECEK"
70 gün sonra mahsul verecek olan domatesler, 120 dönüm cam seraya ekildi. Yörük, böylelikle Sivas'ta 5 bin ton civarında domates üretimi yapılacağını belirtti. İhracın, tamamlanması durumunda Sivas'a 6 milyon dolarlık paranın gireceğini de aktaran Yörük, bu projenin üniversite öğrencilerine de faydalı olacağını söyledi.
"TÜM JEOTERMAL SERALARA ÖRNEK"
Cam serayı diğer seralardan ayıran özelliğin, 36 derecelik jeotermal suyla çalışması olduğunu ifade eden Yörük, "Bu düşük enerjiyle yapılan sera Türkiye'deki diğer jeotermal kaynaklara da örnek oldu. Eskiden bu jeotermal seralarda 70-80 derecelik sular istenirdi. Şu anda bu 36 dereceyle çalışan bir sera olduğu için ilk yatırım maliyeti biraz yüksek. Ama sonuçta tekrar geri kazanımı da en kısa sürede gerçekleşmektedir" dedi.