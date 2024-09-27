Türkiye'de Binlerce Şubesi Bulunan Ünlü Pizza Devi İflas Etti: Şubelerini Satıyor
Türkiye'de de binlerce şubesi bulunan Pizza Hut’ın, ABD’deki 127 restoranından sorumlu franchise'ı EYM Pizza LP, şubelerini kapatma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
EYM Pizza, Pizza Hut franchise'ı olarak temmuz ayında iflas başvurusunda bulundu. Illinois, Indiana, Georgia, Güney Carolina ve Wisconsin'deki 127 mağazasının satışı, finansal yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olarak planlanıyor.
Nrn.com'un haberine göre, EYM Pizza'nın iflas başvurusunda iki ana alacaklı öne çıkıyor: 21 milyon dolardan fazla alacağı bulunan Manufacturers Bank ve yaklaşık 2,25 milyon dolarlık alacağı olan Pizza Hut.
ZORLU SÜREÇ
National Franchise Sales Varlık Kurtarma Ekibi'nin baş danışmanı Alan Gallup, sürecin zorluğuna dikkat çekerek, "EYM Pizza LP ve iştirakleriyle bu süreçte ilerlemeye kendimizi adadık. Amacımız, tüm paydaşlar için sorunsuz bir geçiş sağlamak ve değeri en üst düzeye çıkarmaktır" şeklinde açıklamada bulundu.
PİZZA HUT DAVA AÇTI
EYM Pizza'nın iflas süreci, Pizza Hut’ın franchise sahibinin telif ücretlerini zamanında ödememesi nedeniyle dava açmasıyla hız kazandı. Pizza Hut daha önce EYM’ye yönelik sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiasıyla dava açmış, ancak bu dava reddedilmişti.
25 KFC RESTORANINI KAPATTI
EYM Pizza'nın kardeş kuruluşu EYM Chicken, ağustos ayında Illinois, Indiana ve Wisconsin'deki yaklaşık 25 KFC restoranını aniden kapattı. Bu mağazaların yeni sahiplerine devredilene kadar kapalı kalacağı belirtiliyor. EYM Group ayrıca Denny's ve Panera gibi diğer markaların da franchise'ını yürütmektedir.