Türkiye'de Binlerce Şubesi Bulunan Ünlü Pizza Devi İflas Etti: Şubelerini Satıyor

25 KFC RESTORANINI KAPATTI

EYM Pizza'nın kardeş kuruluşu EYM Chicken, ağustos ayında Illinois, Indiana ve Wisconsin'deki yaklaşık 25 KFC restoranını aniden kapattı. Bu mağazaların yeni sahiplerine devredilene kadar kapalı kalacağı belirtiliyor. EYM Group ayrıca Denny's ve Panera gibi diğer markaların da franchise'ını yürütmektedir.