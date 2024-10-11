Türkiye'de 8 Yıl Önce Adını Bilen Yoktu: Şimdi Getirisi 5 Milyon Dolara Çıktı
Türkiye, 2024'ün ilk dokuz ayında toplam 17 milyon 549 bin 948 dolarlık tropikal meyve ihracatı gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ülkenin yaban mersini, kivi, ejder meyvesi, avokado ve mango gibi tropikal meyve ihracatında son dört yılda sürekli bir artış gözlemlendi.
2020'de 7 milyon 355 bin 808 dolar olarak kaydedilen tropikal meyve ihracatı, 2021 yılında 14 milyon 619 bin 540 dolara, 2022’de 18 milyon 445 bin 152 dolara, 2023'te ise 24 milyon 612 bin 795 dolara ulaştı.
Geçen yılın ocak-eylül döneminde 17 milyon 430 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl aynı dönemde yüzde 0,69'luk bir artışla ihracat 17 milyon 549 bin 948 dolar olarak gerçekleşti.
5 MİLYON DOLARA ÇIKTI
Tropikal meyve üretiminde önemli bir yere sahip Batı Akdeniz bölgesinde de ihracat rakamları artmaya devam ediyor. Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan bu bölgeden yapılan ihracat 2020'de 1 milyon 86 bin dolardan, 2021'de 2 milyon 172 bin dolara, 2022'de 3 milyon 202 bin dolara ve 2023'te 5 milyon 93 bin dolara yükseldi.
Geçen yıl ocak-eylül döneminde bölgeden yapılan ihracat 3 milyon 662 bin dolar iken, bu yıl aynı dönemde yüzde 27,79'luk artışla 4 milyon 680 bin dolar seviyesine ulaştı.