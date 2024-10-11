Türkiye'de 8 Yıl Önce Adını Bilen Yoktu: Şimdi Getirisi 5 Milyon Dolara Çıktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ülkenin yaban mersini, kivi, ejder meyvesi, avokado ve mango gibi tropikal meyve ihracatında son dört yılda sürekli bir artış gözlemlendi.

2020'de 7 milyon 355 bin 808 dolar olarak kaydedilen tropikal meyve ihracatı, 2021 yılında 14 milyon 619 bin 540 dolara, 2022’de 18 milyon 445 bin 152 dolara, 2023'te ise 24 milyon 612 bin 795 dolara ulaştı.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 17 milyon 430 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl aynı dönemde yüzde 0,69'luk bir artışla ihracat 17 milyon 549 bin 948 dolar olarak gerçekleşti.