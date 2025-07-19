Türkiye'de 2 Yıldır Yetişiyor 200 Bin TL Kazandırıyor: Duyan Tarlasına Ekiyor, Faydası Say Say Bitmiyor

Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde giderek yaygınlaşan aronya bitkisi, çiftçilerin yüzünü güldürmeye başladı. Sağlığa olan faydalarıyla bilinen bu antioksidan zengini meyve, artık ekonomik değeriyle de dikkat çekiyor. Dönüm başına 200 bin TL’ye kadar gelir vadeden bu süper meyve, Türkiye'de sadece 2 yıldır yetiştiriliyor.