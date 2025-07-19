Türkiye'de 2 Yıldır Yetişiyor 200 Bin TL Kazandırıyor: Duyan Tarlasına Ekiyor, Faydası Say Say Bitmiyor
Küçük arazilerde büyük kazanç sağlayan aronya bitkisi, çiftçilerin yeni gözdesi oldu. Dönüm başına 200 bin TL’ye kadar gelir vadeden bu süper meyve, hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de sağlık açısından sayısız fayda sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde giderek yaygınlaşan aronya bitkisi, çiftçilerin yüzünü güldürmeye başladı. Sağlığa olan faydalarıyla bilinen bu antioksidan zengini meyve, artık ekonomik değeriyle de dikkat çekiyor. Dönüm başına 200 bin TL’ye kadar gelir vadeden bu süper meyve, Türkiye'de sadece 2 yıldır yetiştiriliyor.
2 YILDIR YETİŞİYOR 200 BİN TL KAZANDIRIYOR
Son 2 yıldır Türkiye’de yetiştirilmeye başlanan aronya meyvesi, küçük tarım arazilerine sahip üreticiler için büyük bir fırsat sunuyor. Kürtün Ziraat Odası Başkanı Yunus Karakaş’ın öncülüğünde başlatılan projede ilk sonuçlar oldukça umut verici. Karakaş, Orman Bölge Müdürlüğüyle yaptıkları iş birliği sayesinde ilçede 5-6 kişiye örnek aronya bahçeleri kurulduğunu ve bitkinin bölgede büyük başarı sağladığını belirtti.
Karakaş, “Aronya, dönüm başına 1 ila 1,5 ton ürün veriyor. Kilosu 150 ila 200 TL arasında alıcı buluyor. Bu da 4-5 yıl sonra dönüm başına 150 bin ila 200 bin TL gelir anlamına geliyor. Küçük araziden maksimum kazanç sağlayabilmek için bu ürünü tercih ettik” ifadelerini kullandı.
ARONYANIN FAYDALARI NELER?
Aronya yalnızca ekonomik getirisiyle değil, sağlık üzerindeki etkileriyle de öne çıkıyor. İşte bu süper meyvenin başlıca faydaları:
Bağışıklığı Güçlendirir: Aronya, vücudun savunma sistemini destekleyen özelliklere sahip.
İnsülin Direncine Karşı Etkili: Kan şekerini düzenlemede yardımcı rol oynar.
Kan Basıncını Düşürür: Kan damarlarını gevşeterek dolaşımı rahatlatır.
Kalp Sağlığını Korur: Kötü kolesterolü azaltırken iyi kolesterolü artırır, kalp fonksiyonlarını iyileştirir.