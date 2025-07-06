Türkiye Tarımsal Hasılada 74 Milyar Dolarla Zirveye Yükseldi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'nin tarımsal başarılarına dikkat çekti. Yumaklı, Dünya Bankası verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, 2023 yılında 68,9 milyar dolar olan Türkiye’nin tarımsal hasılasının 2024 yılında yüzde 7 oranında artarak 74 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Yumaklı, bu artışın Türkiye’yi dünya sıralamasında ilk 7 ülke arasına taşıdığını vurguladı. Aynı zamanda, Türkiye'nin tarihinde ilk kez 70 milyar dolar eşiğini geçtiğini söyleyerek bu başarının önemine işaret etti.

ÜRETİCİ VE SANAYİCİLERE TEŞEKKÜR

Açıklamasında tarım sektörünün başarısında emeği geçen herkese teşekkür eden Yumaklı, “Bu başarının arkasında alın teriyle çalışan üreticilerimiz ve sanayicilerimiz var. Hep birlikte nice başarı hikâyeleri yazacağız” ifadelerini kullandı.

TARIMDA BÜYÜMENİN AYAK SESLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı bu duyuru, Türkiye'nin tarımsal potansiyelinin ekonomik güce dönüşmesi açısından da önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda iklim krizine bağlı zorluklara, girdi maliyetlerindeki artışa ve kuraklığa rağmen tarım sektöründe büyüme ivmesinin sürmesi dikkat çekiyor.

2024 verileriyle Türkiye, sadece bölgesel değil küresel ölçekte de tarımda söz sahibi ülkelerden biri haline gelirken, bu gelişme ihracat hedefleri açısından da umut verici bir tablo ortaya koyuyor. Tarımsal ürünlerin işlenerek katma değerli hale getirilmesi ve sanayi ile entegrasyonu da bu yükselişte önemli bir rol oynuyor.

Kaynak: AA