Türkiye Tarihinde Bir İlk Olacak! Dolar Sahiplerinin Dili Tutuldu

Son günlerde dolaşıma sokulan sahte dolarlar, döviz büroları, bankalar ve ATM’lerde sıkı tedbirlerin alınmasına neden oldu. Birçok kurum, yalnızca yeni seri dolarları kabul etmeye başladı ve eski seriler için alım işlemlerini sınırlandırdı. Sahte dolarların mor ışık ve para sayma makinelerini dahi geçebildiği belirtilirken, bu durum piyasada güvensizliği artırdı.

Kapalıçarşı’da ticaret bir süreliğine durma noktasına gelirken, piyasalarda bu hafta itibarıyla kısmi bir normalleşme görüldü. Ancak sahte para riskine karşı döviz bozduranlardan ‘sigorta komisyonu’ kesilmeye başlandı.

Kaynak: Haber Merkezi