Türkiye Tarihinde Bir İlk Olacak! Dolar Sahiplerinin Dili Tutuldu

Türkiye’de son dönemde piyasaya sürülen sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar nedeniyle döviz alım-satımında ciddi sorunlar yaşanıyor. Döviz piyasasının merkezi olarak kabul edilen Kapalıçarşı, sahte banknotların yarattığı bu krize karşı tarihinde ilk kez ‘sigorta komisyonu’ uygulamasını devreye aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye Tarihinde Bir İlk Olacak! Dolar Sahiplerinin Dili Tutuldu - Resim: 1

Son günlerde dolaşıma sokulan sahte dolarlar, döviz büroları, bankalar ve ATM’lerde sıkı tedbirlerin alınmasına neden oldu. Birçok kurum, yalnızca yeni seri dolarları kabul etmeye başladı ve eski seriler için alım işlemlerini sınırlandırdı. Sahte dolarların mor ışık ve para sayma makinelerini dahi geçebildiği belirtilirken, bu durum piyasada güvensizliği artırdı.

Kapalıçarşı’da ticaret bir süreliğine durma noktasına gelirken, piyasalarda bu hafta itibarıyla kısmi bir normalleşme görüldü. Ancak sahte para riskine karşı döviz bozduranlardan ‘sigorta komisyonu’ kesilmeye başlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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