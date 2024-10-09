Türkiye Tarihinde Bir İlk: Altını Olanlar Havalara Uçacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten, yatırımcıları havalara uçuracak açıklama geldi. Elinde olan sakın hemen satmasın diyen Memiş, tarih vererek gram altının zirve yapacağı tarihi açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, yatırımcılar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Eylül ayında tarihi zirvelerini gören altın, bu hafta düşüş trendine girdi. Gram altın, 3080 TL'den 3040 TL'ye kadar geriledi. Uzmanlar, bu durumu "dinlenme modu" olarak nitelendirirken, fiyatların kısa süreli bir geri çekilme olup olmadığını değerlendirdi.
"SAKIN HEMEN SATMAYIN"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu süreçte yatırımcıları uyararak, "Düştü diye hemen satmayın" ifadesini kullandı. Gram altının geçtiğimiz hafta 3080 TL seviyesinde işlem gördüğünü hatırlatan Memiş, şu anda 3040 TL seviyelerine gerilediğini belirtti.
Memiş, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın, düğün yapacak veya altın borcu olan vatandaşlar için iyi bir fırsat sunduğunu vurguladı. Eylül ayındaki tarihi zirvede gram altın 3080 TL seviyesine çıkmıştı. Şu anki fiyatlar ise; çeyrek altın 4985 TL, yarım altın 9971 TL ve tam altın 19942 TL olarak kaydedildi.
GRAM ALTIN O TARİHTE UÇACAK
Uzmanlar, 2024 yılı için gram altın fiyatında 3300-3500 TL arasında bir beklenti olduğunu belirtirken, 2025 yılı için öngörüleri daha çarpıcı. İslam Memiş, 2025 yılına dair gram altın için 4500 TL seviyesini ve ons altın için 3000-3500 dolar aralığını öngördüğünü ifade etti.
Altının, her zaman güvenli bir yatırım aracı olarak değerlendirildiği bilinse de, önümüzdeki yıl altınla borçlanmayı düşünenlerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunan Memiş, "Borçlanma zorunluluğu olan vatandaşlarımız 4500 TL seviyesini maliyet olarak hesaplayabilir" dedi.