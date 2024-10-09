Türkiye Tarihinde Bir İlk: Altını Olanlar Havalara Uçacak

Memiş, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın, düğün yapacak veya altın borcu olan vatandaşlar için iyi bir fırsat sunduğunu vurguladı. Eylül ayındaki tarihi zirvede gram altın 3080 TL seviyesine çıkmıştı. Şu anki fiyatlar ise; çeyrek altın 4985 TL, yarım altın 9971 TL ve tam altın 19942 TL olarak kaydedildi.