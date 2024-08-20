Türkiye Oyuncak Devi İflas Bayrağını Çekti! Çocukların Gözdesiydi

Yüksek enflasyon ve zorlayıcı ekonomik koşullar, İstanbul'da faaliyet gösteren birçok şirketin üretim faaliyetlerini durma noktasına getirdi. Bu şirketler arasında, yıllık 15 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olan Toybox Gıda da yer alıyor. Firmanın popüler ürünleri arasında Jelly, Licorice ve Marshmallow bulunuyor, ancak konkordato kararı sonrası bu ürünlerin geleceği belirsizleşti.

Mynet'te yer alan habere göre, bir diğer dev firma olan Saadet Gıda ise 20.000 metrekarelik kapalı alanda, 400 çalışanıyla ayda 2.200 ton üretim yapıyordu. Şirket, yıllık 600 tonluk üretim kapasitesiyle gıda sektöründe güçlü bir konuma sahipti.

Mahkeme, 14 Ağustos'ta kesin mühlet kararı verilen bu firmalar için bir komisyon heyeti görevlendirdi. Finans uzmanı Figen Mengi, denetçi Suat Özyalçın ve hukukçu Prof. Dr. Müjgan Tunç Yücel'den oluşan bu heyet, şirketlerin malvarlıklarını korumak ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri için çalışmalar yürütecek.