Türkiye Otomotiv Endüstrisinin Şubat İhracatı 3 Milyar Dolara Yaklaştı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 14,3 pay alan otomotiv sektöründe en fazla dış satım, 1 milyar 224 milyon dolarla tedarik endüstrisi grubunda gerçekleşti.

Binek otomobillerin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 920 milyon dolara geriledi. Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ise yüzde 9,5 düşüşle 211 milyon dolar olarak kaydedildi. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı 480 milyon dolar, çekici ihracatı ise 116 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

ALMANYA LİDER, AVRUPA PAZARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye dış satım geçen yılın şubat ayına göre yüzde 7 azaldı. Buna karşılık, Romanya'ya yüzde 23, İspanya'ya yüzde 41 ve Çekya'ya yüzde 27 oranında ihracat artışı kaydedildi.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı seviyesinde kalırken, İspanya'ya yüzde 68, Slovenya'ya yüzde 90, Portekiz'e ise yüzde 251 oranında artış yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar grubunda ise Almanya'ya yüzde 120, İspanya'ya ise yüzde 198 oranında ihracat artışı görüldü.

Otobüs, minibüs ve midibüs ürün grubunda ise Birleşik Krallık’a yüzde 63, Polonya ve Sırbistan’a üç haneli oranlarda artış kaydedildi.

ALMANYA İLK SIRADA YER ALDI

Otomotiv sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya'ya dış satım yüzde 7 artışla 470 milyon dolara ulaştı. Fransa’ya yapılan ihracat yüzde 5 düşüşle 316 milyon dolara, Birleşik Krallık’a ihracat ise yüzde 17 azalarak 299 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA