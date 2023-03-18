İş Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte güncel emekli promosyon kampanyası
Emekli promosyonları milyonlarca yurttaşı yakından ilgilendiren konular arasında yer alıken, İş Bankası emeklilere verdiği promosyon miktarlarında güncellemeye gidildiğini açıkladı.
Milyonlarca emekli yurttaşın en merak ettiği konulardan bir tanesi emekli promosyonları olurken, İş Bankası, promosyon miktarını güncellediğini açıkladı.
Emekli promosyonunda bankalar arasında büyük bir rekabet ortamı oluşurken, bankalar en çok müşteriye sahip olabilmek için yüksek emekli promosyon rakamları vermeye başlamıştı.
İş Bankası ise mart ayı güncel emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu.
İş Bankası güncel emekli promosyon rakamları;
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL