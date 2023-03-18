İş Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte güncel emekli promosyon kampanyası

Emekli promosyonları milyonlarca yurttaşı yakından ilgilendiren konular arasında yer alıken, İş Bankası emeklilere verdiği promosyon miktarlarında güncellemeye gidildiğini açıkladı.

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İş Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte güncel emekli promosyon kampanyası - Resim: 1

Milyonlarca emekli yurttaşın en merak ettiği konulardan bir tanesi emekli promosyonları olurken, İş Bankası, promosyon miktarını güncellediğini açıkladı.

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İş Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte güncel emekli promosyon kampanyası - Resim: 2

Emekli promosyonunda bankalar arasında büyük bir rekabet ortamı oluşurken, bankalar en çok müşteriye sahip olabilmek için yüksek emekli promosyon rakamları vermeye başlamıştı.

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İş Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte güncel emekli promosyon kampanyası - Resim: 3

İş Bankası ise mart ayı güncel emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu.

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İş Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte güncel emekli promosyon kampanyası - Resim: 4

İş Bankası güncel emekli promosyon rakamları;

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL 

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL 

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL 

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

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