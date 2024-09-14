Türkiye Gıda Enflasyonunda Yine Zirvede

OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Enflasyon sepetinde yurttaşı yakından ilgilendiren kalemlerin başında gelen gıda ürünleri, fiyat artışları ile Türkiye’yi zirveye taşıdı. Türkiye, temmuz ayında da gıda enflasyonu ile OECD ülkeleri arasında birinci oldu. Türkiye, gıda enflasyonunda en yakın ülkeye 7,5’ten fazla fark attı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) temmuz ayı enflasyon verilerine göre, Türkiye 38 OECD ülkesi içinde gıda fiyatlarında yıllık en fazla artışın görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Türkiye’de temmuz ayında gıda fiyatları, resmi enflasyona göre yüzde 58,9 arttı. Bu oran, OECD ortalaması için yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay gıda fiyatlarında OECD ortalaması 4,7 olmuştu. OECD ülkeleri içinde yıllık gıda enflasyonunda Türkiye’yi, Meksika takip etti. Meksika, temmuzda yıllık yüzde 7,8 gıda enflasyonu ile 2’nci sırada yer aldı. Meksika’yı, temmuzda yıllık yüzde 5,8 gıda enflasyonu ile İzlanda takip etti. Euro Bölgesi’nde aynı dönemin enerji enflasyonu yıllık yüzde 1,6’da kaldı. Listenin sonlarında, gıda fiyatlarındaki azalış ile eksi enflasyon ölçülen Çekya yer aldı. Çekya’da gıda fiyatları, yıllık yüzde 3,1 azaldı. Gıda fiyatları Finlandiya, Kosta Rika, Litvanya ve Yeni Zelanda’da da gerileyerek eksi değer aldı.

OECD'NİN ENFLASYON ORTALAMASI YÜZDE 2,9

Türkiye’deki yüksek enflasyon oranları, OECD ortalamasını da etkiliyor. OECD, temmuz ayı için açıkladığı enflasyon raporunda, tüm ülkelerin yer aldığı ortalama hesaplamasının yanında bir hesaplama daha kullandı. OECD, özellikle manşet enflasyonda Türkiye’nin hesaplamaya dahil edilmediği bir OECD ortalaması daha açıkladı. Buna göre manşet enflasyonda Türkiye ile beraber hesaplanan OECD ortalaması yüzde 5,7 iken Türkiye dahil edilmeyen enflasyon ortalaması yüzde 2,9’da kaldı.