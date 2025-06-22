Türkiye Genelinde Tarım Sayım Seferberliği Temmuzda Başlıyor

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Sayım kapsamında tarımsal işletmelerin mülkiyetindeki parseller, hayvancılık faaliyetleri, tarım makineleri, alet ekipmanları ve bitkisel üretim alanlarına ilişkin bilgiler toplanacak. Ayrıca işletmeye ait samanlık, ahır gibi yapılarla birlikte taşlık, kavaklık ya da üretim dışı alanlar da kayıt altına alınacak. Traktör ve biçerdöver plakaları, kullanılan ya da sahip olunan tarım makinelerinin dökümü de istatistiklere yansıtılacak.

İKİ AŞAMALI SAYIM MODELİ UYGULANACAK

Süreç iki aşamada yürütülecek. İlk aşamada Bakanlık tarafından mevcut kayıtlarda yer almayan tarım arazileri tespit edilerek kayıt altına alındı. İkinci aşamada ise bu veriler temel alınarak tarımsal işletmeler detaylı biçimde incelenecek. Tüm veri derleme işlemleri tamsayım modeliyle yürütülecek.

VERİLER E-DEVLET ÜZERİNDEN DE GİRİLEBİLECEK

Tarımsal işletmelerin temsilcileri randevu sistemiyle sayım bürolarına davet edilecek. Görüşmeler ağırlıklı olarak yüz yüze gerçekleştirilecek. Ancak isteyen üreticiler e-devlet kimlik doğrulaması yoluyla internet üzerinden anketleri doldurabilecek. Beyan edilen veriler anlık olarak idari kayıtlarla karşılaştırılarak tutarlılık kontrolü sağlanacak.

973 SAYIM BÜROSU VE 5 BİNDEN FAZLA PERSONEL SAHADA OLACAK

Sayım süreci 81 il ve 973 ilçede kurulan sayım büroları üzerinden yürütülecek. Bu kapsamda 3 bin 800’ü aşkın personel doğrudan sayım bürolarında görev alırken, toplamda 5 binden fazla personelin bu süreçte sahada görev alması planlanıyor. Sayımın koordinasyonu ise mülki idare amirlerinin başkanlığında oluşturulan il ve ilçe sayım komiteleri tarafından yürütülecek.

2026’DA ÖRNEKLEM AŞAMASI DEVREYE GİRECEK

Tamsayım verileri tamamlandıktan sonra 2026 yılında örneklem yöntemiyle iş gücü, toprak yönetimi, gübre kullanımı ve ekonomik yapı gibi alanlarda detaylı analizler yapılacak. Sayım sonuçlarının 2026 yılının ikinci yarısında kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

AB MODELİ ESAS ALINIYOR

Türkiye’nin yürüttüğü tarım sayımı, Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak kullanılan, idari kayıtlarla birleştirilmiş yöntem esas alınarak yürütülüyor. FAO’nun önerdiği bu yöntem, veri güvenilirliğini artırmayı amaçlıyor. Dünya genelinde 122 ülke tarım sayımını tamamlarken, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 30 ülkede sayım çalışmaları halen devam ediyor.

TÜİK ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü bu seferberlik, uzun yıllardır beklenen kapsamlı tarımsal envanterin çıkarılmasını sağlayacak. Böylece üretim planlamasından destek politikalarına kadar birçok konuda daha veriye dayalı ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi mümkün olacak. Sayım süreci, temmuzda başlayıp 31 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak.

Kaynak: AA