Türkiye Devinden Büyük Yatırım: Rekor Paraya İmzalar Atıldı

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Sabancı Holding, yenilenebilir enerji projeleri kapsamında önemli bir adım attı. Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Sabancı Renewables Inc.'nin yürüttüğü Oriana Solar Projesi için 137 milyon dolarlık finansman sağlandığı bildirildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Sabancı Holding'in %100 hissedarı olduğu Sabancı Renewables Inc., güneş enerjisi santrali ve enerji depolama tesisleri projeleri ile dikkat çekiyor. Şirketin açıklamasına göre, finansman anlaşması, projeye vergi avantajlı sermaye yatırımcısı (Tax Equity Investor) tarafından sağlanan kaynakları içeriyor. Bu kapsamda sağlanan 137 milyon dolarlık finansman ile projenin tüm mali işlemleri tamamlanmış oldu.
Sabancı Holding, projenin inşaatının devam ettiğini ve 2025 yılının ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesinin hedeflendiğini duyurdu. Proje, 232 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ile 60 MW kapasiteli bir enerji depolama tesisinden oluşuyor. Projenin finansmanı, büyük ölçekli banka ve finans kuruluşlarının katılımıyla sağlandı ve bu, yatırımcıların Sabancı Renewables Inc.'ye duyduğu güveni somutlaştırdı.
Sabancı Renewables Inc.'nin projeye sağladığı sermaye oranı yaklaşık %25 iken, kredi ve yabancı kaynak oranı %75 seviyesinde gerçekleşti. Bu finansman modeli, Sabancı Holding’in yenilenebilir enerji yatırımlarına verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi.
Sabancı Holding’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Daha önce kamuya duyurulmuş olan, Şirketimizin Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. üzerinden %100 oranında hissedar olduğu Sabanci Renewables Inc.'nin inşaatı devam eden ve 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenen 232 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ve 60 MW kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımlarından oluşan Oriana Solar Projesi için Tax Equity Investor* (Vergi avantajli sermaye yatırımcısı) tarafından projeye 137 milyon USD tutarında finansman sağlanması amacıyla bugün sözleşme imzalandı.
Sözleşmenin imzalanması ile projenin tüm finansman işlemleri tamamlandı ve tamamı orta ve büyük ölçekli banka ve finansal kuruluşlardan oluşan yatırımcı grubunun Sabancı Renewables Inc. ve projelerine olan güveni somutlaştı.
Sabancı Renewables Inc. tarafından karşılanan sermaye oranı yaklaşık %25; kredi ve Tax Equity Investor tarafından karşılanan yabancı kaynak oranı ise yaklaşık %75 seviyesinde gerçekleşti”