Türkiye Devinden Büyük Yatırım: Rekor Paraya İmzalar Atıldı

Sözleşmenin imzalanması ile projenin tüm finansman işlemleri tamamlandı ve tamamı orta ve büyük ölçekli banka ve finansal kuruluşlardan oluşan yatırımcı grubunun Sabancı Renewables Inc. ve projelerine olan güveni somutlaştı.

Sabancı Renewables Inc. tarafından karşılanan sermaye oranı yaklaşık %25; kredi ve Tax Equity Investor tarafından karşılanan yabancı kaynak oranı ise yaklaşık %75 seviyesinde gerçekleşti”