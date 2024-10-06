Türkiye Devi Sabancı'dan Yeni Rekor! 10 Ay Sürecek
Türkiye'nin devlerinden Sabancı Holding'e bağlı olan Sabancı Vakfı'ndan yeni bir rekor geldi. Sabancı Vakfı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermeye devam ediyor. Türkiye'nin en büyük vakıfları arasında yer alan Sabancı Vakfı, bu yıl da maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere aylık 7 bin TL burs sağlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Vakfın burs programı, başarılı ve maddi imkanı kısıtlı öğrencilere üniversiteye girişten mezuniyete kadar karşılıksız destek sunuyor. Sabancı Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1500 öğrenciye, 10 ay boyunca burs verecek. Geri ödeme zorunluluğu olmayan bu burs programı kapsamında, mezun öğrenciler de isteğe bağlı olarak mentorluk yaparak bursiyerlere deneyim aktarabiliyor.
Sabancı Vakfı, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için çeşitli burs imkanları sunuyor. Bu burslardan bazıları şöyle:
Üniversiteye Giriş Bursu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) belirlenen taban puanları sağlayarak vakıf tarafından kontenjan ayrılan üniversitelere yerleşen öğrencilere veriliyor.
Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: Sabancı Vakfı'nın belirlediği 15 ilden birinde ortaöğrenimini tamamlayıp, YKS’de il birincisi olan öğrencilere devlet üniversitelerinde veya burslu vakıf üniversitelerinde eğitim imkanı sağlanıyor.
Engelli Öğrenciler Bursu: YKS'de en üst sıralarda yer alan görme, işitme ve ortopedik engelli öğrencilere yönelik sunuluyor.
Sabancı Vakfı’nın burs verdiği üniversiteler arasında Boğaziçi, ODTÜ, İstanbul Teknik, Hacettepe gibi köklü kurumlar yer alıyor. Başvurmak isteyen öğrenciler, üniversitelerinin burs ofislerinden ya da Sabancı Vakfı’nın resmi web sitesi olan sabancivakfi.org adresinden detaylı bilgilere ulaşabilir, [email protected] adresine e-posta göndererek sorularını iletebilirler.