Türkiye Devi Sabancı'dan Yeni Rekor! 10 Ay Sürecek

Vakfın burs programı, başarılı ve maddi imkanı kısıtlı öğrencilere üniversiteye girişten mezuniyete kadar karşılıksız destek sunuyor. Sabancı Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1500 öğrenciye, 10 ay boyunca burs verecek. Geri ödeme zorunluluğu olmayan bu burs programı kapsamında, mezun öğrenciler de isteğe bağlı olarak mentorluk yaparak bursiyerlere deneyim aktarabiliyor.