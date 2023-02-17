Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 36 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi 35,76 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 30,44 iken, bu anket döneminde yüzde 30,75 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 17,18'den 18,11'e çıktı.

FAİZ BEKLENTİLERİ YÜZDE 9 OLDU

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan bu ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,08 iken, bu anket döneminde yüzde 9,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9,00 olarak belirlendi.

DOLAR BEKLENTİSİ 22,84’E GERİLEDİ

Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 23,12 iken bu anket döneminde 22,84’e geriledi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 23,44'ten 23,10'a indi.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ YÜZDE 3,6’YA GERİLEDİ

Katılımcıların Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6’ya indi. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

YIL SONU CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 30,6'YA GERİLEDİ

Bir önceki anket döneminde 30,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 30,6 milyar dolara geriledi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 21,6 milyar dolar oldu.

Kaynak: ANKA