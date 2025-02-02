Türkiye 10 Yeni Sıfır Otomobile Kapılarını Açıyor: Piyasaları Titretecek Gelişme

2025'TE YOLA ÇIKACAK 10 YENİ MODEL BELLİ OLDU

İşte Türkiye'de yollara çıkmadan 10 yeni model:

BYD Tang

Elektrikli araç üreticisi BYD, 2024'ün Mart ayında amiral gemisi SUV modelini Tang'ı Türkiye'ye getiriyor. Yedi koltuklu bu E-SUV, geniş iç hacim ve lüks donanımlarıyla öne çıkıyor. 15,6 inç dokunmatik ekran, 12,3 inç dijital gösterge paneli, elektrikli ve masaj özellikli ön koltuklar ile açılabilir panoramik tavan gibi özellikler sunuyor. Dört tekerlekten çekişli, 517 beygir gücündeki Tang, 530 km'ye kadar menzil vadediyor.

Opel Frontera

Opel'in yeni SUV modeli Frontera, Avrupa'da satışa sunulmasının ardından 2025 baharında Türkiye'ye de geliyor. Elektrikli ve 48 volt hibrit versiyonlarla satışa sunulan model, güçlü çamurluk tasarımı ve LED aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor. 4,38 metre uzunluktaki Frontera'nın elektrikli versiyonu 113 beygir gücünde ve 305 km menzil sunarken, hibrit versiyon 136 beygir gücünde olup 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor.