Türkiye 10 Yeni Sıfır Otomobile Kapılarını Açıyor: Piyasaları Titretecek Gelişme
Otomobil sektöründe hareketlilik sürerken, 2024 yılında Türkiye yollarına çıkacak yeni modeller de netleşmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz yıl Sıfır otomobil satışları, yüzde 1,3'lük bir artışla 980 bin adedi aşarak rekor kırmıştı. Sektör temsilcileri, faiz oranlarının düşüşünü göstermesiyle birlikte bu yıl da benzer bir yükseliş bekliyor. 1 milyon adetlik psikolojik sınırın aşılması öngörülürken, markalar da yeni modellerini piyasada sürerek rekabette öne çıkmayı hedefliyor.
Özellikle elektrikli ve hibrit modellerin ağırlığının arttığı yeni dönemde, Türkiye pazarına 10 yeni otomobil modeliyle giriş yapılacağına dikkat çekiliyor.
2025'TE YOLA ÇIKACAK 10 YENİ MODEL BELLİ OLDU
İşte Türkiye'de yollara çıkmadan 10 yeni model:
BYD Tang
Elektrikli araç üreticisi BYD, 2024'ün Mart ayında amiral gemisi SUV modelini Tang'ı Türkiye'ye getiriyor. Yedi koltuklu bu E-SUV, geniş iç hacim ve lüks donanımlarıyla öne çıkıyor. 15,6 inç dokunmatik ekran, 12,3 inç dijital gösterge paneli, elektrikli ve masaj özellikli ön koltuklar ile açılabilir panoramik tavan gibi özellikler sunuyor. Dört tekerlekten çekişli, 517 beygir gücündeki Tang, 530 km'ye kadar menzil vadediyor.
Opel Frontera
Opel'in yeni SUV modeli Frontera, Avrupa'da satışa sunulmasının ardından 2025 baharında Türkiye'ye de geliyor. Elektrikli ve 48 volt hibrit versiyonlarla satışa sunulan model, güçlü çamurluk tasarımı ve LED aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor. 4,38 metre uzunluktaki Frontera'nın elektrikli versiyonu 113 beygir gücünde ve 305 km menzil sunarken, hibrit versiyon 136 beygir gücünde olup 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor.
Renault 5 E-Tech
Retro çizgileri modern teknolojiyle buluşturan Renault 5 E-Tech, tamamen elektrikli yapısıyla B segmentinde iddialı bir girişe hazırlanıyor. 3,92 metre uzunluğa sahip model, 150 beygir gücündeki motoruyla 0'dan 100 km/s hıza 8 Nijeryalı çıkabiliyor. Ayrıca "Reno Avatarı" adı verilen sanal seyahatlerde, sürüş sırasında kullanım önerileri sunuyor.
Togg T10F
Yerli otomobil üreticisi Togg, sedan modeli T10F'i Nisan konumunda satışa sunmaya hazırlanıyor. Akıllı yaşam çözümleriyle donatılan araç, sürekli internet bağlantısı ve uzaktan güncellemelerle kendini geliştirecek. Arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonlarla sunulan model, 218 beygir güce sahip, 350 ile 600 km arasında değişen menzil seçenekleri sunuyor.
Volkswagen Tayron
Volkswagen'in geniş SUV ailesine katılan Tayron, 2024'ün ilk bölümü Türkiye'de satışa sunuluyor. Beş ve yedi koltuklu seçenek bulunan Tayron, şarj edilebilir hibrit modeliyle elektrikli olarak 100 km'nin üzerinde menzil sunarken, toplam menzili 850 km'ye ulaşıyor. Araç, üç bölgeli otomatik klima, 12,9 inç multimedya ekran ve LED farlar gibi konfor odaklı donanımlarla geliyor.
Skoda Enyaq
Skoda'nın yenilenen elektrikli SUV modeli Enyaq, 2024'ün ikinci yarısında Türkiye'ye giriş yapacak. 4,65 metre uzunluğa ve 1,62 metre yüksekliğe sahip olan model, üç farklı güç seçeneğiyle sunuluyor. Enyaq 85 ve 85x dört tekerlekten çekişli versiyonları 281 beygir gücünde ve 0-100 km/s hızlanmasını 6,7 saniyede tamamlıyor. Modelde öne çıkan güvenlik donanımları arasında arka trafik uyarı sistemi ve öngörülü adaptif hız sabitleyici yer alıyor.
Chery Arrizo 8
Çinli otomobil üreticisi Chery, D segmentindeki yeni sedan modeli Arrizo 8'i Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. Yüksek dayanıklı çelik gövde yapısı, adet hava yastığı ve gelişmiş sürüş destek sistemleri ile güvenlik konusunda iddialı olan model, sürüş sırasında erken uyarı sistemleriyle donatılmıştır.
Citroën C4 ve C4 X
Citroën'in yenilenen C4 ve C4 X modelleri, Şubat ayında Türkiye yollarında olacak. Güncellenen tasarımıyla dikkat çeken modeller, ince LED farları ve 10 inç multimedya ekranı gibi modern donanımlara sahiptir. 156 beygir gücündeki elektrikli versiyonlarının yanı sıra, yeni 48 volt hibrit teknolojili 136 beygir gücündeki motor seçeneği de bulunuyor.
Jaecoo 8
Çinli üretici Jaecoo, Türkiye'de yakaladığı başarının ardından ürün gamını genişletiyor. Marka, 2024 yılı içerisinde 5 modelle pazarda yer alırken, lüks iç mekana sahip off-road aracı Jaecoo 8'i de piyasaya sürecek. Modelin şarj edilebilir hibrit versiyonu 7 PHEV seçenekleri arasında yer alacak.
Fiat Grande Panda
Fiat'ın yeni nesil modeli Grande Panda, kompakt yapısı ve hibrit-elektrikli motor seçenekleriyle 2024'ün ikinci bölümü Türkiye'ye geliyor. Elektrikli versiyonu 113 beygir gücünde olup, 320 km menzil sunuyor. Araç, 0'dan 50 km hıza 4,2 kilometreye ulaşırken, maksimum toplam 132 km/s ile sınırlanıyor.