Turkcell'den Sürpriz Satış

Turkcell, Ukrayna'da faaliyet gösteren Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower şirketlerini, NJJ Holding'e ait DVL Telecom'a sattı.

Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, hisselerin 524,3 milyon dolar karşılığında devredildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin 29 Aralık 2023 ve diğer ilgili tarihlerdeki açıklamaları çerçevesinde; Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a (NJJ Holding grup şirketi) devri gerçekleşmiştir. Şirketimizin bu bağlı ortaklıklarda payı kalmamıştır.

Nihai satış bedeli, kapanış tarihi itibari ile hazırlanacak finansallarda yer alan nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılacak uyarlamalar çerçevesinde belirlenecek olup, hisse satış sözleşmesine istinaden, kapanış tarihi (bugün) itibarıyla tarafımıza 524,3 milyon USD ödenmiştir. Gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır."