Turkcell, Vodofone, Türk Telekom: GSM Operatörlerinin Fahiş Zam Taktiği Ortaya Çıktı
Turkcell, Vodofone, Türk Telekom gibi 3 büyük operatörün abonelerinin taahhüt süreleri bitmeden tek tek müşterilerini aramaya başladığı iddia edildi. GSM operatörlerinin gelecekteki fiyat artışlarına karşı müşterileri uyarmak adı altında mevcut sözleşmelerini daha yüksek fiyatlı tarifelere çevirmeye yönlendirdiği belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Operatörler, taahhüt süreleri bitmeden müşterilerini arayarak, gelecekteki fiyat artışlarına karşı onları uyarmak adına yeni bir taktik geliştirdi. Bu taktik, tüketicileri "ölümü gösterip sıtmaya razı etme" yöntemiyle, mevcut sözleşmelerini daha yüksek fiyatlı tarifelere çevirmeye yönlendirmeyi amaçlıyor.
"SÖZLEŞME BİTİMİNDE FİYATLAR ÇOK YÜKSELECEK"
Operatörler, müşterilerini arayarak "Sözleşme bitiminde fiyatlar çok yükselecek, şimdi değiştirmezseniz daha fazla ödemek zorunda kalırsınız" şeklinde bir söylem kullanıyor. Bu sayede, henüz taahhüt süresi bitmemiş olan müşterileri, mevcut tarifelerinden daha yüksek fiyatlı tarifelere geçiş yapmaya ikna etmeye çalışıyorlar. Bu durum, tüketicilerde bir endişe yaratıyor ve mevcut tarifelerini korumaları gerektiği yönünde bir baskı hissi oluşturuyor.
Tüketiciler, GSM operatörlerinin bu taktiği için sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Operatörlerin bu davranışının haksız olduğunu ve tüketici haklarına aykırı olduğunu belirtti. Gazeteci Alaattin Aktaş da sosyal medya hesabı üzeriden bu duruma dikkat çeken bir gönderi yayınladı. Aktaş gönderisinde, "Üç operatör de taahhüt süresi bitmeden abonelerini arayıp güya onların lehine olacak şekilde yeni sözleşme öneriyor. Bu yıllardan beri böyle. Sözleşme bitiminde ücretin çok artacağı, şimdiden yapılacak yenilemeyle avantaj sağlanacağı ileri sürülüyor.
Böylece sözleşme süresi on iki aydan fiilen altı-yedi aya düşürülüyor. Eğer yönetilen-yönlendirilen fiyatlar enflasyonla uyumlu artırılacaksa kamuya ait iki operatörden başlanmalı ve bunların abonelerini aramasının önüne geçilmeli. Zamanı geldiğinde yapılacak zammın oranı da öyle uçuk kaçık düzeyde olmamalı" ifadelerini kullandı.