Turkcell, Vodofone, Türk Telekom: GSM Operatörlerinin Fahiş Zam Taktiği Ortaya Çıktı

Tüketiciler, GSM operatörlerinin bu taktiği için sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Operatörlerin bu davranışının haksız olduğunu ve tüketici haklarına aykırı olduğunu belirtti. Gazeteci Alaattin Aktaş da sosyal medya hesabı üzeriden bu duruma dikkat çeken bir gönderi yayınladı. Aktaş gönderisinde, "Üç operatör de taahhüt süresi bitmeden abonelerini arayıp güya onların lehine olacak şekilde yeni sözleşme öneriyor. Bu yıllardan beri böyle. Sözleşme bitiminde ücretin çok artacağı, şimdiden yapılacak yenilemeyle avantaj sağlanacağı ileri sürülüyor.