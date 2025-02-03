TürkAkım Tarihi Bir Rekora İmza Attı

Rusya’dan Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatında kritik bir konumda bulunan TürkAkım boru hattı, Ocak ayında tarihi bir rekora imza attı.

Kaynak: İHA

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TürkAkım Tarihi Bir Rekora İmza Attı - Resim: 1

2020’de faaliyete geçen hat, açılışından bu yana en yüksek taşıma seviyesine ulaşarak Avrupa’nın enerji arzında stratejik bir rol üstlendi.

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TürkAkım Tarihi Bir Rekora İmza Attı - Resim: 2

Ukrayna’nın kendi toprakları üzerinden Rus doğal gazının geçişini engellemesi, Avrupa ülkelerini alternatif güzergâhlara yönlendirdi.

Bu süreçte, Rusya ile Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen TürkAkım boru hattı, Avrupa’nın enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir kaynak hâline geldi.

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TürkAkım Tarihi Bir Rekora İmza Attı - Resim: 3

REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Ocak ayında TürkAkım üzerinden 1,56 milyar metreküp doğal gaz taşınarak rekor seviyeye ulaşıldı. Yıllık kapasitesi 30 milyar metreküpü aşan hat, Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde kritik bir rol oynuyor.

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