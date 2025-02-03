TürkAkım Tarihi Bir Rekora İmza Attı
Rusya’dan Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatında kritik bir konumda bulunan TürkAkım boru hattı, Ocak ayında tarihi bir rekora imza attı.
Kaynak: İHA
2020’de faaliyete geçen hat, açılışından bu yana en yüksek taşıma seviyesine ulaşarak Avrupa’nın enerji arzında stratejik bir rol üstlendi.
Ukrayna’nın kendi toprakları üzerinden Rus doğal gazının geçişini engellemesi, Avrupa ülkelerini alternatif güzergâhlara yönlendirdi.
Bu süreçte, Rusya ile Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen TürkAkım boru hattı, Avrupa’nın enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir kaynak hâline geldi.
REKOR SEVİYEYE ULAŞTI
Ocak ayında TürkAkım üzerinden 1,56 milyar metreküp doğal gaz taşınarak rekor seviyeye ulaşıldı. Yıllık kapasitesi 30 milyar metreküpü aşan hat, Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde kritik bir rol oynuyor.