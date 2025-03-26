Türk Traktör'ten Temettü Hamlesi! 2025 TUPRS Türk Traktör Temettü Ne Zaman Yatacak, Ne Kadar Ödeyecek?
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK), 2024 yılına ait kârından temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, temettü ödemesinin ne zaman yapılacağı ve ne kadar ödeneceği açıklandı. Peki, 2025 Türk Traktör temettü ödemesi ne zaman yapılacak ve hisse başına ne kadar temettü ödenecek?
Kaynak: Haber Merkezi
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş., 2 Nisan 2025 tarihinde temettü ödemelerini gerçekleştirecek. Hisse başına brüt 48,4675873 TL, net ise 41,1974492 TL nakit temettü dağıtılacağı açıklandı. Ödemelerin, 4 Nisan 2025 tarihinde yatırımcıların hesaplarına geçmesi bekleniyor.
TEMETTÜ ÖDEMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı kârının Şirket Esas Sözleşmesi’nin 19. maddesi ve Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde dağıtılacağı, bu kararın ise Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulup kabul edildiği belirtildi.
2025 TÜRK TRAKTÖR TEMETTÜ MİKTARI
Türk Traktör, 2024 yılı kârından hisse başına brüt 48,4675873 TL, net ise 41,1974492 TL temettü dağıtılacağını duyurdu. Ödemeler, belirlenen tarihte yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.