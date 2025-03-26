Türk Traktör'ten Temettü Hamlesi! 2025 TUPRS Türk Traktör Temettü Ne Zaman Yatacak, Ne Kadar Ödeyecek?

TEMETTÜ ÖDEMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı kârının Şirket Esas Sözleşmesi’nin 19. maddesi ve Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde dağıtılacağı, bu kararın ise Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulup kabul edildiği belirtildi.