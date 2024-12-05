Türk Traktör'den Dev Adım! Rekor Olacak

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN KRİTİK ADIM

Şirket yetkilileri, bu yatırımla hem yerli üretim kapasitesini artırmayı hem de global pazarda daha rekabetçi bir konuma gelmeyi amaçladıklarını belirtti. Üretim süreçlerine eklenen yeni operasyonlarla, Türk Traktör’ün teknoloji ve kalite standartlarında daha ileri bir seviyeye ulaşması bekleniyor.