Türk Traktör'den Dev Adım! Rekor Olacak
Türkiye’nin önde gelen traktör üreticisi Türk Traktör, üretim süreçlerini daha da yerelleştirmek amacıyla önemli bir yatırım kararı aldı. Şirket, traktör kabinlerinin üretim ve montajını tamamen kendi tesislerinde gerçekleştirmek için yaklaşık 29 milyon euro değerinde bir yatırım yapmayı planladığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk Traktör, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 8 bin metrekarelik bir alana kurulacak yeni kaynak, kataforez ve boyahane tesisinin 2025 yılının ilk çeyreği sonunda faaliyete geçeceğini duyurdu. Bu tesis, şirketin Erenler Fabrikası’nda yürütülen kabin montaj hattı çalışmalarına ek olarak, üretim süreçlerini daha kapsamlı hale getirecek.
YERLİ ÜRETİM HEDEFİ
Daha önce yerli traktör kabini üretimine yönelik adımlar atan Türk Traktör, bu yeni yatırımla kabin iskeletlerinin üretimini de tamamen yerli imkanlarla gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yeni tesisle birlikte kaynak operasyonları da ilk kez Türk Traktör’ün üretim süreçlerine dahil edilmiş olacak.
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN KRİTİK ADIM
Şirket yetkilileri, bu yatırımla hem yerli üretim kapasitesini artırmayı hem de global pazarda daha rekabetçi bir konuma gelmeyi amaçladıklarını belirtti. Üretim süreçlerine eklenen yeni operasyonlarla, Türk Traktör’ün teknoloji ve kalite standartlarında daha ileri bir seviyeye ulaşması bekleniyor.
Türk Traktör’ün bu yatırımı, tarım sektöründe yerli üretimin güçlenmesi ve Türkiye’nin küresel pazarda daha etkin bir rol üstlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.