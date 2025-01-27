Türk Traktör'den Büyük Rekor! Yeni Oran Açıklandı

2024 yılında %9,95 temettü verimi ile yüksek getiri sağlayan Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK), 2025 yılına dair temettü beklentileriyle yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Türk Traktör'den Büyük Rekor! Yeni Oran Açıklandı - Resim: 1

Şirket, 2024’ün ilk dokuz ayında 5.1 milyar TL net kâr elde etmişti ve 2025 yılında da hissedarlarına temettü dağıtması bekleniyor.

1 5
Türk Traktör'den Büyük Rekor! Yeni Oran Açıklandı - Resim: 2

2025 yılına ilişkin Türk Traktör için farklı aracı kurumlar tarafından yapılan temettü tahminleri şu şekilde:

YENİ TAHMİN AÇIKLANDI

İş Yatırım, Türk Traktör’ün 2025 yılında %95,25 dağıtma oranı ile toplamda 6.456 milyar TL temettü ödeyeceğini öngörüyor. Kurum, hisse başına 64,515 TL temettü verileceğini ve temettü veriminin %9,34 olacağını tahmin ediyor.

2 5
Türk Traktör'den Büyük Rekor! Yeni Oran Açıklandı - Resim: 3

4.238 MİLYAR TL TEMETTÜ ÖDEYECEK

Deniz Yatırım’a göre Türk Traktör, 2025 yılında hisse başına 42,36 TL brüt temettü dağıtarak toplamda 4.238 milyar TL temettü ödeyecek. Kurumun temettü verimi beklentisi ise %6,00 seviyesinde.

58 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ BEKLENİYOR

Ünlü & Co, şirketin 2025 yılında %8,50 temettü verimi elde edeceğini öngörüyor. Bu tahmine göre hisse başına 58,692 TL temettü ödemesi bekleniyor.

3 5
Türk Traktör'den Büyük Rekor! Yeni Oran Açıklandı - Resim: 4

OYAK Yatırım ise Türk Traktör’ün 2025 yılında %50 dağıtma oranı ile toplamda 4.704 milyar TL temettü ödeyeceğini tahmin ediyor. Hisse başına düşen temettü beklentisi ise 47,01 TL olarak açıklandı.

4 5
Türk Traktör'den Büyük Rekor! Yeni Oran Açıklandı - Resim: 5

KESİNLİK İÇERMEYEN TAHMİNLER

Yapılan bu tahminler, yalnızca aracı kurumların değerlendirmelerine dayanıyor ve kesinlik arz etmiyor. Şirketin 2024 yılı net kârı, 2025 yılı için yapılacak temettü ödemelerinin belirlenmesinde rehber niteliği taşıyacak. Şirketin kârlılığı arttıkça, yatırımcılara ödenecek temettü miktarının da artması bekleniyor.

5 5