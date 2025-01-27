Türk Traktör'den Büyük Rekor! Yeni Oran Açıklandı

2025 yılına ilişkin Türk Traktör için farklı aracı kurumlar tarafından yapılan temettü tahminleri şu şekilde:

YENİ TAHMİN AÇIKLANDI

İş Yatırım, Türk Traktör’ün 2025 yılında %95,25 dağıtma oranı ile toplamda 6.456 milyar TL temettü ödeyeceğini öngörüyor. Kurum, hisse başına 64,515 TL temettü verileceğini ve temettü veriminin %9,34 olacağını tahmin ediyor.