Türk Traktör'den Büyük Rekor! Yeni Oran Açıklandı
2024 yılında %9,95 temettü verimi ile yüksek getiri sağlayan Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK), 2025 yılına dair temettü beklentileriyle yatırımcıların dikkatini çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, 2024’ün ilk dokuz ayında 5.1 milyar TL net kâr elde etmişti ve 2025 yılında da hissedarlarına temettü dağıtması bekleniyor.
2025 yılına ilişkin Türk Traktör için farklı aracı kurumlar tarafından yapılan temettü tahminleri şu şekilde:
YENİ TAHMİN AÇIKLANDI
İş Yatırım, Türk Traktör’ün 2025 yılında %95,25 dağıtma oranı ile toplamda 6.456 milyar TL temettü ödeyeceğini öngörüyor. Kurum, hisse başına 64,515 TL temettü verileceğini ve temettü veriminin %9,34 olacağını tahmin ediyor.
4.238 MİLYAR TL TEMETTÜ ÖDEYECEK
Deniz Yatırım’a göre Türk Traktör, 2025 yılında hisse başına 42,36 TL brüt temettü dağıtarak toplamda 4.238 milyar TL temettü ödeyecek. Kurumun temettü verimi beklentisi ise %6,00 seviyesinde.
58 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ BEKLENİYOR
Ünlü & Co, şirketin 2025 yılında %8,50 temettü verimi elde edeceğini öngörüyor. Bu tahmine göre hisse başına 58,692 TL temettü ödemesi bekleniyor.
OYAK Yatırım ise Türk Traktör’ün 2025 yılında %50 dağıtma oranı ile toplamda 4.704 milyar TL temettü ödeyeceğini tahmin ediyor. Hisse başına düşen temettü beklentisi ise 47,01 TL olarak açıklandı.
KESİNLİK İÇERMEYEN TAHMİNLER
Yapılan bu tahminler, yalnızca aracı kurumların değerlendirmelerine dayanıyor ve kesinlik arz etmiyor. Şirketin 2024 yılı net kârı, 2025 yılı için yapılacak temettü ödemelerinin belirlenmesinde rehber niteliği taşıyacak. Şirketin kârlılığı arttıkça, yatırımcılara ödenecek temettü miktarının da artması bekleniyor.