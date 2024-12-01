Türk Traktör Devi İflas Bayrağını Çekti: 15 Günlük Süreç Resmen Başladı

Konya'da, finansal zorluklar yaşayan şirketlerin konkordato ve iflas başvurularında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bu süreçte, kentte tanınan bir traktör şirketi de iflas kararıyla gündeme geldi. Söz konusu şirketin iflas sürecine ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

RESMİ SÜREÇ BAŞLADI

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, tasfiye durumunda bulunan Koçkara Traktör Zirai Aletler Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında doğrudan iflas talebiyle açılan davayı karara bağladı.

Akşehir bölgesinde tanınan bu şirket için mahkeme, müdahale etmek isteyen taraflara belirli bir süre tanıdı.