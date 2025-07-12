Türk Tekstil Devi Büyük Çıkmaza Girdi! Konkordato Talebi de Reddedildi
Bursa tekstil sektöründe önemli bir isim olan Atak Kumaş Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali darboğazdan çıkamadı. 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren firma, konkordato talebinin mahkemece reddedilmesinin ardından resmen iflas etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz yıl konkordato ilan ederek borçlarını yapılandırma yoluna gitmeye çalışan şirket, bu kez de yeniden yaptığı konkordato başvurusunda beklediği sonucu alamadı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin borca batık durumda olduğuna hükmederek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi.
KOMİSERLERİN GÖREVİ SONA ERDİ, KORUMA KALKTI
Mahkeme kararı doğrultusunda, daha önce şirketin mali sürecini denetlemekle görevlendirilen konkordato komiserleri Uğur Yanık ve Yıldırım Can Arpaçay’ın görevleri sonlandırıldı. Aynı zamanda şirket üzerindeki geçici koruma ve kısıtlayıcı tedbirler de kaldırıldı.
ALACAKLILAR İÇİN ENDİŞE VERİCİ DURUM
Alınan iflas kararı, sadece şirket çalışanlarını değil, tedarikçileri ve alacaklı firmaları da doğrudan etkiliyor. Sektörde uzun yıllar faaliyet gösteren firmanın kapanmasıyla birlikte, birçok alacaklının da mağduriyet yaşaması bekleniyor.
Ekonomik daralmanın etkilerini sürdüren tekstil sektöründe, Atak Kumaş örneği sektördeki kırılgan yapının son örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.