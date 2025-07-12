Türk Tekstil Devi Büyük Çıkmaza Girdi! Konkordato Talebi de Reddedildi

Geçtiğimiz yıl konkordato ilan ederek borçlarını yapılandırma yoluna gitmeye çalışan şirket, bu kez de yeniden yaptığı konkordato başvurusunda beklediği sonucu alamadı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin borca batık durumda olduğuna hükmederek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi.