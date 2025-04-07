Türk Tekstil Devi, Avrupa'da Moda Zinciri Devralıyor! 53 Yıl Sonra Bir İlk

İSTİHDAM DEVAM EDECEK, YENİ MARKALAR BÜYÜME PLANINDA

Jones’un 107 çalışanından yaklaşık 70’inin, mağazaları devralan yeni firmalarda istihdam edilmesi bekleniyor. Diğer çalışanlar için ise iş bulma desteği sağlanacak. Mağazaları devralacak markalardan biri olan Almanya merkezli Liberty Fashion, özellikle Innsbruck’taki şubesini büyütmeyi ve yedi yeni mağaza açmayı hedefliyor. Üçüncü alıcı Salzburg merkezli Musterzimmer ise Viyana’daki varlığını genişletmeyi planlıyor.

FİZİKSEL MAĞAZALAR DİJİTAL BASKI ALTINDA

Uzmanlar, Jones’un kapanışını moda sektöründe yaşanan dönüşümün bir yansıması olarak değerlendiriyor. Pandemi sonrası tüketici alışkanlıklarının dijital platformlara kaymasıyla birlikte fiziksel mağazalar ciddi bir baskı altına girmiş durumda. Ancak More&More gibi yenilikçi markalar, bu süreci büyüme fırsatına çevirmeyi başarıyor.

Türk tekstil firması CEMSEL’in Avrupa’daki bu stratejik hamlesi, Türkiye’nin küresel moda sektöründeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.