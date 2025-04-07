Türk Tekstil Devi, Avrupa'da Moda Zinciri Devralıyor! 53 Yıl Sonra Bir İlk
Avusturya’nın köklü moda zincirlerinden Jones, yarım asrı aşan faaliyetinin ardından kapanma kararı aldı. Ekonomik zorluklara yenik düşen marka, ülkedeki toplam 30 mağazasının kapılarını haziran ayı sonunda kalıcı olarak kapatacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Viyana merkezli şirketin sahibi Gabor Rose, kapanışın gerekçeleri arasında artan maliyetler, ekonomik durgunluk ve tüketici alışkanlıklarındaki değişimi gösterdi. 2023 yılında iflas sürecine giren firma, alacaklılarına olan borçlarını eksiksiz şekilde ödedikten sonra sektöre veda edecek.
MAĞAZALARI ÜÇ FARKLI MARKA DEVRALIYOR
Jones’un kapanışı, mağazalarının geleceği açısından yeni bir sürecin de başlangıcını oluşturuyor. Yaz aylarından itibaren Jones mağazaları, üç farklı moda markasına devredilecek. Bu markalardan biri, Türk tekstil firması CEMSEL’in sahibi olduğu Münih merkezli More&More.
More&More, 2016 yılında CEMSEL bünyesine katıldı ve bugün 16 ülkede faaliyet gösteriyor. Jones mağazalarının önemli bir kısmını devralacak olan marka, Avrupa’daki varlığını daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.
TÜRK FİRMASI CEMSEL, AVRUPA MODASINDA ÖNE ÇIKIYOR
1990 yılında İstanbul’da kurulan CEMSEL, özgün tasarım ve kalite odaklı üretimiyle dikkat çekiyor. Türkiye’deki üretim tesislerinde dünya çapındaki moda markalarına hizmet sunan firma, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde de etkinliğini artırıyor. Kumaş tasarımından koleksiyon teslimine kadar uçtan uca hizmet sağlayan CEMSEL, uluslararası pazardaki stratejik hamleleriyle öne çıkıyor.
İSTİHDAM DEVAM EDECEK, YENİ MARKALAR BÜYÜME PLANINDA
Jones’un 107 çalışanından yaklaşık 70’inin, mağazaları devralan yeni firmalarda istihdam edilmesi bekleniyor. Diğer çalışanlar için ise iş bulma desteği sağlanacak. Mağazaları devralacak markalardan biri olan Almanya merkezli Liberty Fashion, özellikle Innsbruck’taki şubesini büyütmeyi ve yedi yeni mağaza açmayı hedefliyor. Üçüncü alıcı Salzburg merkezli Musterzimmer ise Viyana’daki varlığını genişletmeyi planlıyor.
FİZİKSEL MAĞAZALAR DİJİTAL BASKI ALTINDA
Uzmanlar, Jones’un kapanışını moda sektöründe yaşanan dönüşümün bir yansıması olarak değerlendiriyor. Pandemi sonrası tüketici alışkanlıklarının dijital platformlara kaymasıyla birlikte fiziksel mağazalar ciddi bir baskı altına girmiş durumda. Ancak More&More gibi yenilikçi markalar, bu süreci büyüme fırsatına çevirmeyi başarıyor.
Türk tekstil firması CEMSEL’in Avrupa’daki bu stratejik hamlesi, Türkiye’nin küresel moda sektöründeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.