Türk Teknoloji Piyasasında Bir İlk! İmzalar Atıldı: Finans Devi Rakibini Satın Aldı

DEV FİRMADAN AÇIKLAMA

Saitoğlu, satın alma sürecinin resmi olarak tamamlanmasının iyzico ve Türkiye finansal teknoloji sektörü açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Üye işyerlerimizin büyüme ve dijitalleşme yolculuğuna, kullanıcılarımızın uçtan uca alışveriş deneyimine değer ve yenilik katma hedefimizin bir yansıması olan bu yatırımı hissedarımız Prosus ile hayata geçirdik. Paynet'in B2B ve B2B2C ödeme çözümlerindeki tecrübesini iyzico'nun yenilikçi ürün portföyüne katmak, bize daha geniş bir hizmet yelpazesi sunma fırsatı veriyor. Böylece finansal hizmetleri demokratikleştirme ve herkes için erişilebilir kılma vizyonumuzu daha da pekiştireceğiz. Yüksek bir sinerjiyle sektörümüzde öncü konumumuzu koruyacak ve güçlendireceğiz” diye konuştu.