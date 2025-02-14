Türk Teknoloji Piyasasında Bir İlk! İmzalar Atıldı: Finans Devi Rakibini Satın Aldı
Türkiye’nin önde gelen finansal ödeme sistemlerinden iyzico, rakibi Paynet’i 87 milyon dolarlık yatırımla bünyesine kattı.
Kaynak: AA
Şirketten yapılan açıklamaya göre, satın alma işlemi, Rekabet Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından resmen gerçekleşti. Bu anlaşma, Türk teknoloji sektöründeki en büyük satın almalardan biri olarak dikkat çekti.
BÜYÜK SATIN ALMA TAMAMLANDI
Satın alma süreci, Paynet ve Arena Bilgisayar’ın münhasır finansal danışmanı Odin Financial Advisors'ın rehberliğinde yürütüldü. Türkiye’de 130 binden fazla e-ticaret platformuna ödeme altyapısı sağlayan iyzico, bu hamleyle finansal hizmetleri daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.
Anlaşma kapsamında, Paynet’in B2B (işletmeler arası ticaret) ve B2B2C (işletmeler aracılığıyla tüketicilere ulaşan ticaret) ödeme çözümlerindeki uzmanlığı iyzico’nun mevcut hizmetlerine entegre edilecek.
DEV FİRMADAN AÇIKLAMA
Saitoğlu, satın alma sürecinin resmi olarak tamamlanmasının iyzico ve Türkiye finansal teknoloji sektörü açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Üye işyerlerimizin büyüme ve dijitalleşme yolculuğuna, kullanıcılarımızın uçtan uca alışveriş deneyimine değer ve yenilik katma hedefimizin bir yansıması olan bu yatırımı hissedarımız Prosus ile hayata geçirdik. Paynet'in B2B ve B2B2C ödeme çözümlerindeki tecrübesini iyzico'nun yenilikçi ürün portföyüne katmak, bize daha geniş bir hizmet yelpazesi sunma fırsatı veriyor. Böylece finansal hizmetleri demokratikleştirme ve herkes için erişilebilir kılma vizyonumuzu daha da pekiştireceğiz. Yüksek bir sinerjiyle sektörümüzde öncü konumumuzu koruyacak ve güçlendireceğiz” diye konuştu.