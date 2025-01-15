Türk Otomotiv Devi Yeni Bir Rekora İmza Attı

TÖRENDE TARİHİ BAŞARI KUTLANDI

Adana’daki fabrikada düzenlenen törene, Temsa CEO’su Evren Güzel ve Temsa çalışanları katıldı. Törende konuşan CEO Evren Güzel, Prestij modelinin Temsa için yalnızca bir araç değil, aynı zamanda 30 yılı aşkın süredir süregelen azmin ve yenilikçiliğin bir sembolü olduğunu vurguladı.

"PRESTİJ SEKTÖRÜN SİMGESİ HALİNE GELDİ"

Evren Güzel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“2025 yılına böylesine anlamlı bir başarıyla başlamak bizim için özel bir gurur kaynağı. Prestij, yalnızca bir araç olmanın ötesinde, kalite, güvenilirlik ve çevreci teknolojisiyle sektörün dönüştürücü modellerinden biri oldu. Midibüs segmentinde yıllardır pazarın en çok tercih edilen modellerinden biri olarak sektördeki güçlü konumunu koruyor. Bu başarı, Temsa’nın müşterilerine en iyi ürün ve hizmeti sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. 20 bininci Prestij, bugüne kadar kat edilen yolu ve Temsa çalışanlarının özverisini temsil ediyor. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımımızla daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm Temsa çalışanlarına teşekkür ederim.”