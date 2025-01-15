Türk Otomotiv Devi Yeni Bir Rekora İmza Attı
Türkiye’nin yerli ve milli otobüs markası Temsa, 20 bininci otobüsünü üreterek önemli bir rekora imza attı. Şirket, bugüne kadar ürettiği araçlardan toplamda yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir elde etti.
Kaynak: Haber Merkezi
1992 yılında üretimine başlanan Prestij modeli otobüsler, yakıt verimliliği, konfor ve dayanıklılığıyla sektörün lider araçlarından biri haline geldi. Temsa, 20 bininci Prestij model otobüsünü, 13 Ocak’ta Adana’daki fabrikasında düzenlenen törenle banttan indirdi. Prestij modeli otobüslerin tanesi yaklaşık 4 milyon TL değerinde olup, toplamda 80 milyar TL’lik bir satış hacmine denk geliyor.
TÖRENDE TARİHİ BAŞARI KUTLANDI
Adana’daki fabrikada düzenlenen törene, Temsa CEO’su Evren Güzel ve Temsa çalışanları katıldı. Törende konuşan CEO Evren Güzel, Prestij modelinin Temsa için yalnızca bir araç değil, aynı zamanda 30 yılı aşkın süredir süregelen azmin ve yenilikçiliğin bir sembolü olduğunu vurguladı.
"PRESTİJ SEKTÖRÜN SİMGESİ HALİNE GELDİ"
Evren Güzel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“2025 yılına böylesine anlamlı bir başarıyla başlamak bizim için özel bir gurur kaynağı. Prestij, yalnızca bir araç olmanın ötesinde, kalite, güvenilirlik ve çevreci teknolojisiyle sektörün dönüştürücü modellerinden biri oldu. Midibüs segmentinde yıllardır pazarın en çok tercih edilen modellerinden biri olarak sektördeki güçlü konumunu koruyor. Bu başarı, Temsa’nın müşterilerine en iyi ürün ve hizmeti sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. 20 bininci Prestij, bugüne kadar kat edilen yolu ve Temsa çalışanlarının özverisini temsil ediyor. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımımızla daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm Temsa çalışanlarına teşekkür ederim.”
PRESTİJ MODELİNİN SEKTÖRDEKİ YERİ
Prestij modeli, Temsa’nın ürün gamında yakıt verimliliği ve çevreci özellikleriyle ön plana çıkıyor. Özellikle şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında tercih edilen bu araçlar, 30 yılı aşkın süredir pazarda liderliğini sürdürüyor. Şirket, gelecekte de yenilikçi bakış açısıyla daha büyük projelere imza atmayı hedefliyor.