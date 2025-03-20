Türk Otomotiv Devi İflas Etti! Yılda 54 Bin Kamyon Üretiyordu

SANAYİ TARİHİNDE BİR SAYFA KAPANDI

1963-1993 yılları arasında toplam 54 bin 496 adet motorlu taşıt üreten TOE’nin kapanışı, Türkiye’nin otomotiv sanayisi için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, şirketin iflas sürecinde yönetim hataları, özelleştirme sürecindeki aksaklıklar ve sektördeki değişimlere uyum sağlayamamanın etkili olduğunu belirtiyor.

TOE’nin iflası, sanayi ve otomotiv sektöründeki şirketler için yönetim, finans ve teknoloji alanlarında sürdürülebilir stratejilerin önemini bir kez daha ortaya koydu.