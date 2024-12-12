Türk Mobilya Devi Konkordato Başvurusunda Bulundu! 3 Ay Süre Verildi

Mahkeme kararı şöyle:



T.C.

ANKARA

3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/827 Esas

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 494364 sırasına kayıtlı davacı Niens Grup Halı Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 437107 sırasına kayıtlı davacı Ens Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Mobilya İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 481218 sırasına kayıtlı davacı Niens Grup Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ve davacı gerçek kişi Halil İbrahim Erol (TC:25***26-VKN:3670517455)’un vekili Avukat Serdar Duruk İ.İ.K. Madde 285 ve devamı maddeleri uyarınca Konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi için İ.İ.K. 287. Madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunulmuştur. Mahkememizin 03/12/2024 gün ve 2024/827 Esas sayılı kararı ile talep kabul edilerek, 7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287 Madde 1. Fıkra hükmüne göre davacılar Niens Grup Halı Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Ens Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Mobilya İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Niens Grup Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ve Halil İbrahim Erol’un isteminin kabulü ile 03/12/2024 gününden itibaren 3 ay süreyle GEÇİCİ MÜHLET verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş, 7101 sayılı Kanun ile değişik2004 sayılı Kanunun 287. madde 3. Fıkrası gereğince; Hukukçu Nevra Başkal (TC:***) ve SMMM Melek Bolat (TC:***) Konkordato Geçici Komiserleri olarak atanmasına, Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve hususlar ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ayrıca mahkememiz tarafından verilen geçici mühlet süresinin 03/03/2025 tarihinde sona ereceği nazara alındığında, İ.İ.K.’nun 304/1. Maddesi gereğince 27/02/2025 günü saat 11:30’da duruşma icra edilecektir.