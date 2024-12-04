Türk Mobilya Devi İflas Bayrağını Çekti: 30 Ülkede Adını Duymadan Yoktu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1993 yılında faaliyete başlayan ve yıllardır mobilya sektöründe önemli bir yer edinen Enis Koltuk Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti.
Kaynak: Bursa Hakimiyet
12 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapan ve İnegöl’ün en büyük koltuk takımı üreticilerinden biri olan firma, aynı anda 43 farklı modeli 30 ülkeye ihraç ediyordu. Ancak uzun süredir yaşanan ekonomik sıkıntılar, şirketin faaliyetlerine son vermesiyle sonuçlandı.
1993’te kurulan Enis Koltuk, yıllar içinde Türkiye’nin önde gelen mobilya üreticilerinden biri haline gelmişti. Ancak Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar vererek tasfiye sürecini başlattı. Mahkeme tarafından yayımlanan iflas ilanında, şirketin borçlarını ödeyememesi ve alacaklı taleplerinin birikmesi nedeniyle konkordato komiserinin görevine son verildiği ve firmanın varlıklarının alacaklılara paylaştırılması için satışa çıkarılacağı belirtildi.
YAĞMA GİRİŞİMİ POLİS TARAFINDAN ENGELLENDİ
Enis Koltuk Mobilya'nın iflas haberlerinin yayılmasının ardından, alacaklılar fabrikanın mağaza ve deposunda yasa dışı bir yağma girişiminde bulundu. Fabrikadan koltuk takımlarını TIR’lara yüklemeye çalışan grup, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından durduruldu. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle firmanın eşyalarının yağmalanması engellendi.
MOBİLYA SEKTÖRÜNDE DERİN İZLER BIRAKTI
2001 yılından bu yana koltuk takımı üretiminde uzmanlaşan Enis Koltuk Mobilya, hem yerli hem de yabancı müşterilere hitap eden geniş ürün yelpazesi ve kaliteli üretimiyle sektörde tanınan bir marka haline gelmişti. Ancak artan borç yükü ve ödeme güçlükleri, firmanın operasyonlarını devam ettirmesini imkânsız hale getirdi.
Şirketin iflası, sadece çalışanlarını ve alacaklılarını değil, Bursa ve İnegöl mobilya sektörünü de derinden etkiledi. Enis Koltuk’un kapanışı, İnegöl’ün mobilya üretimindeki öncülüğünü zora sokarken, bölgedeki iş gücü piyasasında da ciddi sorunlar yaratması bekleniyor.