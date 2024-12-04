Türk Mobilya Devi İflas Bayrağını Çekti: 30 Ülkede Adını Duymadan Yoktu

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE DERİN İZLER BIRAKTI

2001 yılından bu yana koltuk takımı üretiminde uzmanlaşan Enis Koltuk Mobilya, hem yerli hem de yabancı müşterilere hitap eden geniş ürün yelpazesi ve kaliteli üretimiyle sektörde tanınan bir marka haline gelmişti. Ancak artan borç yükü ve ödeme güçlükleri, firmanın operasyonlarını devam ettirmesini imkânsız hale getirdi.

Şirketin iflası, sadece çalışanlarını ve alacaklılarını değil, Bursa ve İnegöl mobilya sektörünü de derinden etkiledi. Enis Koltuk’un kapanışı, İnegöl’ün mobilya üretimindeki öncülüğünü zora sokarken, bölgedeki iş gücü piyasasında da ciddi sorunlar yaratması bekleniyor.