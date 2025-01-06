Türk Lirası'nın Reel Değerinde 2021 Sonrası İlk! En Yüksek Seviye Görüldü

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 67,12 değerini alarak Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türk Lirası'nın Reel Değerinde 2021 Sonrası İlk! En Yüksek Seviye Görüldü

TL'nin reel değerindeki yükseliş ivmesi Aralık ayında da devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 67,12 seviyesini aldı. Kasım ayında reel efektif döviz kuru 67,02 seviyesindeydi.

Aralık ayıyla birlikte TL'nin reel değerini gösteren endeks Şubat 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Kaynak: AA

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