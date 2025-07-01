Türk Kahvesinin ve Arkadaş Ortamlarının Vazgeçilmez Çikolatası Raflardan Kaldırıldı

Nestlé, özellikle “Two Finger Dark Mint” (iki parmaklık bitter nane aromalı) versiyonuyla öne çıkan ürünün artık market raflarında yer almayacağı duyuruldu.

Bir dönem Waitrose, Sainsbury’s ve Tesco gibi İngiltere'nin büyük perakende zincirlerinde satışta olan çikolatanın, bu zincirlerin çevrim içi mağazalarından da tamamen kaldırıldığı görüldü. Ürünü hâlâ satışta bulundurabilen tek zincir olarak Morrisons kaldı. Ancak bu satışın da mevcut stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor.