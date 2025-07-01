Türk Kahvesinin ve Arkadaş Ortamlarının Vazgeçilmez Çikolatası Raflardan Kaldırıldı
Dünyanın önde gelen gıda devlerinden Nestlé, İngiltere’de uzun süredir satışta olan ve geniş bir hayran kitlesine sahip nane aromalı KitKat çikolatasının üretimini sonlandırma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Nestlé, özellikle “Two Finger Dark Mint” (iki parmaklık bitter nane aromalı) versiyonuyla öne çıkan ürünün artık market raflarında yer almayacağı duyuruldu.
Bir dönem Waitrose, Sainsbury’s ve Tesco gibi İngiltere'nin büyük perakende zincirlerinde satışta olan çikolatanın, bu zincirlerin çevrim içi mağazalarından da tamamen kaldırıldığı görüldü. Ürünü hâlâ satışta bulundurabilen tek zincir olarak Morrisons kaldı. Ancak bu satışın da mevcut stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor.
ŞİRKET KARARI DOĞRULADI
Nestlé’den yapılan açıklamada, söz konusu ürünün üretiminin durdurulduğu kesin bir dille ifade edildi. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, “KitKat Two Finger Dark Mint’in üretimi sona erdi. Bu kararı almamız tüketicilerimizin tepkisini çekmiş olabilir, ancak KitKat markası altında yenilikçi ve dikkat çekici tatlar sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Son dönemde bazı ürünlerinde benzer kararlar alan Nestlé, zaman zaman sosyal medyada tüketici tepkileriyle karşı karşıya kalıyor. Bitter naneli KitKat’ın da bu listeye eklenmesiyle sosyal medya kullanıcıları, “Favori aromamızı kaybettik” şeklindeki yorumlarıyla memnuniyetsizliklerini dile getirdi.