Türk-İş’ten Çarpıcı Ekim Raporu: Yoksulluk Sınırı 92 Bin Lirayı Geçti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Ekim 2025’e ilişkin “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Veriler, temel yaşam maliyetlerindeki artışın sürdüğünü gösterdi.

4 KİŞİLİK AİLE İÇİN AÇLIK SINIRI 28 BİN 412 LİRA

Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı, 28 bin 412 lira olarak hesaplandı.

YOKSULLUK SINIRI 92 BİN 547 LİRAYA ULAŞTI

Giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçların dahil edilmesiyle birlikte bir ailenin yoksulluk sınırı 92 bin 547 liraya çıktı.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 37 BİN LİRA

TÜRK-İŞ verilerine göre, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 36 bin 984 lira olarak belirlendi.

MUTFAK ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 1,58 ARTTI

TÜRK-İŞ’in hesaplamalarına göre, mutfak enflasyonu Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,58 oranında yükseldi.

YILLIK GIDA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 40’I GEÇTİ

Gıda fiyatlarındaki 12 aylık değişim oranı yüzde 39,06 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 40,22 olarak kaydedildi. Yılın ilk 10 ayında ise mutfak harcamalarındaki toplam artış oranı yüzde 34,76’ya ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi