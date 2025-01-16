Türk İnşaat Devi, İngiltere'den 23 Milyar Liralık Rekor İhaleyi Kaptı

DÜŞÜK KARBONLU HİDROJEN TESİSİ

İngiltere’nin en önemli tesislerinden biri olarak öne çıkması beklenen bu proje, düşük karbon emisyonlu hidrojen üretimine odaklanacak. Proje, çevre dostu enerji çözümlerine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.