Türk İnşaat Devi, İngiltere'den 23 Milyar Liralık Rekor İhaleyi Kaptı
Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinden ENKA, İngiltere’de inşa edilecek düşük karbonlu hidrojen tesisi projesi için 529 milyon sterlinlik (yaklaşık 23 milyar TL) değerinde bir anlaşmaya imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ENKA UK Construction Ltd. ile Vertex Hydrogen Limited arasında 15 Ocak 2025 tarihinde 529 milyon sterlinlik anlaşmanın imzalandığını bildirdi.
Proje, Kuzey Batı İngiltere’nin Ellesmere Limanı bölgesindeki Stanlow Rafinerisi’nde gerçekleştirilecek ve ülkenin sürdürülebilir enerji hedeflerine katkı sağlaması planlanıyor.
DÜŞÜK KARBONLU HİDROJEN TESİSİ
İngiltere’nin en önemli tesislerinden biri olarak öne çıkması beklenen bu proje, düşük karbon emisyonlu hidrojen üretimine odaklanacak. Proje, çevre dostu enerji çözümlerine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.
YAPIM SÜRECİ VE GELECEK ADIMLAR
Projenin ilk aşamasında, "Limitli İşe Başlama" kapsamında ön çalışmalar yürütülecek. Yatırımcının nihai yatırım kararını almasının ardından tam kapasiteyle inşaat çalışmalarına başlanması hedefleniyor. Projenin toplam yapım süresinin üç yıl sürmesi öngörülüyor.